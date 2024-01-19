Manisa Akhisar'da dev Türk Bayrağı gönderde

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışma yürüterek İzmir-İstanbul yolu üzerinde bulunan Akhisar Kavşağı’nda şanlı Türk Bayrağı’nı göndere çekti.MANİSA (İGFA) - Akhisarlı vatandaşlar ve bölgede görev yapan Ulucamii Mahalle Muhtarı Nesime Şakrak, İzmir-İstanbul yolu üzerinde yer alan Akhisar Kavşağı’na aydınlatma ve Türk Bayrağı talebinde bulunmuştu. Akabinde çalışmalarına başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri Akhisarlı vatandaşların taleplerini dikkate alarak kentin girişinde bulunan kavşağa ve devamındaki orta refüje toplamda 75 adet led aydınlatma direğinin kurulumunu yaptı.

Büyükşehir ekipleri, aydınlatma direklerinin montajını bitirdikten sonra dev Türk Bayrağı’nı alana yerleştirerek Akhisar Kavşağı’na yepyeni bir görünüm kazandırdı.

Bağımsızlığımızın sembolü bayrağımız çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanırken çevre binalarda ikamet eden Akhisarlılar, bayrağın göndere çekilmesinin hemen akabinde sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla mutluluklarını gösterdiler.

Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Vatandaşlarımızın talepleri bizim her zaman en önemli önceliğimizdir, bugün de Akhisarlı vatandaşların taleplerinden yola çıkarak Akhisar Kavşağı’nın aydınlatılması için ve şanlı bayrağımızın Akhisar semalarını süslemesi için ekiplerimiz tarafından başlatılan hummalı çalışmanın sonuna geldik. Yepyeni çehresiyle Akhisar Kavşağı vatandaşlarımıza ve milletimize hayırlı olsun” diyerek açıklamalarda bulundu. Muhtar Şakrak: “Efsane Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.