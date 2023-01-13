Manisa Akhisar'da dere temizlikleri sürüyor

Manisa Akhisar ilçesine bağlı Kızlaralanı Mahallesi'nde 2 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirerek tarım arazilerini koruma altına aldı.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde dere temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Akhisar ilçesine bağlı Kızlaralanı mahallesinde 2 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Yapılan çalışma ile bölgede bulunan tarım arazilerinin yağışlı havalarda oluşabilecek taşkınlara karşı korunması sağlandı.

Mahalle muhtarı Muzaffer Akçay, “Mahallemizdeki derede biriken zararlı maddelerin kötü koku oluşturmaması amacıyla MASKİ Genel Müdürlüğü, temizlik çalışması gerçekleştirdi. Gayet güzel bir çalışma oldu. Dere yatağının etrafında tarım arazilerinin bulunması nedeniyle çalışma büyük önem arz ediyor. Emek verenlere teşekkür ediyorum” dedi.