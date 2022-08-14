Manisa Ahmetlili üreticiye sensörlü atomizör

Manisa'da üreticilere yönelik desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda satın alınan 2 bin litre kapasiteli Ultrasonic Sensörlü Atomizörü, Ahmetli ilçesi Dibekdere ve Kestelli mahallelerinde üreticilerin kullanımına sunulmak üzere teslim etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen, yüzde 2’lik DAP tuzağı ile Zehirli Yem ve Kısmi Yan Dal İlaçlaması Projesi’ne yönelik ‘Tarla Günü’ etkinliği gerçekleştirildi.

Proje kapsamında düzenlenen törene Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Dr. Ersin Dilber, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Mustafa Eralp, Ahmetli Ziraat Odası Başkanı Adnan Ünsal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ahmetli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Nilhan Kılınç, firma yetkilileri ve üreticiler katıldı.

Tarla Günü etkinliğinde Manisa Büyükşehir Belediyesi bütçesi ile alınan Ultrasonic Sensörlü Atomizör’ün teslimi yapıldı. Atomizör sayesinde 8.000 dekar alanda ilaçlama yapılabileceği belirtildi.

Tarla Günü’nde konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Ahmetli ilçesinde Ultrasonic Sensörlü Atomizör makinesini üreticilerin hizmetine sunduklarını belirterek, geçen hafta da Ahmetli'de salkım güvesi mücadelesinden olumlu sonuç aldıklarını söyledi. "Bugün ise Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün önderliğinde ve İl Tarım Müdürlüğümüz ile beraber belediyemiz bütçesinden alınan Ultrasonic Sensörlü Atomizör Makinesini üreticilerimizin hizmetine sunuyoruz" diyen Usta, "Alınan sensörlü ilaçlama makinesi sayesinde 8.000 dekar ve 251 üreticimizle mücadele yapılacaktır. Makine üzerinde bulunan ultrasonik sensörler sadece ağacı gördüğünde ilaç atıyor. Sıra aralarındaki boşluklarda ilaç atmıyor. Ağacın sadece 1,5 metrekarelik kısmına ilaç içine konulan cezbediciler püskürtülüyor ve bu karışım ile ağaçların bir kısmı ıslatılıyor. Mücadelede bir sıra boş geçilerek ilaçlama yapılmıyor. Bu sayede hem daha az kimyasal ilaç kullanımı sağlanıyor. Üreticilerin cebinden daha az ilaç parası çıkıyor. Hem zamandan hem yakıttan hem de sudan tasarruf da sağlanmış oluyor" dedi.