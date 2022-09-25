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Manisa Ahmetli'de dere temizliği
GÜNDEM 25.09.2022, 13:06
MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesinde dere temizlik çalışması gerçekleştirerek su taşkınlarına karşı önlem aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaklaşan kış mevsimi öncesi herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması adına il genelinde dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Sel riskini ve taşkın hasarlarını en aza indirmek için yürütülen çalışmalar kapsamında Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesinde dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmaların tamamlanması ile birlikte oluşabilecek taşkınlara karşı önlem alınmış oldu.
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