Mandal'dan RaDiChal’e Teknofest daveti

Genetik temelli ortaya çıkan nadir hastalıkların tedavisine çözüm olabilecek araştırmalar yürüten öğrenciler RaDiChal22 yarışmasında bir araya geldi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal RaDiChal’i Teknofest’e davet etti.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi TRGENMER ve RaDiChal Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan öncülüğünde lisans düzeyindeki öğrenciler ile kurulan RaDIChal (Rare Disease Challenge) ekibinin başlattığı yarı final ve final aşamalarından oluşan yarışmaya bu yıl 95 öğrencinin yer aldığı 19 takım katıldı.

2020 yılında başlayan RaDiChal’ın bu yılki hedefi sıkça görülen nadir hastalıklar arasında yer alan WU Sendromu, LGMD (Eklem Kemeri Kas Yetersizliği) türleri ve MS (Multipl Skleroz) olarak belirlendi. Bu hastalıkları tedavi etmeye yönelik oluşturulan projeler finale kalmak için büyük mücadele verdi. Finale kalmaya hak kazanan projeler değerlendirme süreci tamamlandığında hayata geçirilmeleri için desteklenecek ve ödüllendirilecekler.

Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan ve ekibi tarafından NP Diş ve Sağlık Yerleşkesi İbn-i Sina Oditoryumu’nda bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen RaDiChal22 final programına Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, King's College London’dan Prof. Dr. Arif Mardinoğlu ve Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk konuşmacı olarak katıldı. Türkiye Kanser Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Burcu Yücel ve Uluslararası Nadir Hastalıklar Araştırma Konsorsiyumu’ndan Prof. Dr. Nabbout Rima’nın çevrimiçi bağlanarak sunumlarını paylaştıkları programa Northwestern Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mazhar Adlı da aynı şekilde katılarak ‘Onur Dersi’ verdi.

RaDiChal Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan, RaDiChal22’ye katılımları ve desteklerinden dolayı TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a plaket takdim etti.

PROF. DR. HASAN MANDAL: “RADİCHAL’İ TEKNOFEST’E DAVET EDİYORUZ”

Bu sene almış oldukları görece oransal rakamdaki fazlalığın gençlere yönelik olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hasan Mandal, “Harcadığımız rakamı da söylemek isterim. Bütçemizin sadece yüzde 1’i. Ne yazık ki az olarak ifade ediyorum. Özellikle bu bilim insanı destekleme programı değil, bu bizim bilim toplum kapsamında katkı verdiğimiz bir şey. Tabi Teknofest kapsamında sayısız kurumun katıldığı 15 tane yarışma düzenliyoruz. Cihan hocamızın da içinde olduğu ‘Biyoteknolojik İnovasyon Yarışması’ var ama esasında birçok yarışmada da yer alınabiliyor. Bir talep oluşursa biz RaDiChall’in Teknofestin içinde yer almasından ve ‘Biyoteknolojik İnavasyon’ yarışmasının dördüncüsü olarak birlikte yapmaktan büyük bir memnuniyet duyarız. Bunun masraflarının karşılanması konusunu da rahatlıkla yönetebiliriz.” diye konuştu.