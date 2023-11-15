Manav değil uyuşturucu satıcısı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda manav dükkanında 16 kg esrar ve Hint keneviri ele geçirildi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada; İl Jandarma Komutanlığı unsurlarının yapmış olduğu çalışmalar neticesinde; Kızıltepe İlçesi okullar bölgesinde manav işletmesi görünümünde uyuşturucu satan bir şahsın ev, işyeri ve eklentilerinde yapılan adli arama sonucunda 16 kg kubar esrar, hasata hazır 26 kök keneviri bitkisi, 1 adet hassasterazi ele geçirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi",Olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda şüpheli şahıs tutuklanarak Mardin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmiş olup manav dükkanı mühürlenmiştir.Mardin’in uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretine yönelik bölgedeki operasyonlara aralıksız devam edilecektir"denildi.