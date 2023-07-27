Malkara-Keşan karayolunda dorse yangını

Malkara-Keşan Karayolu’nda dün meydana gelen bir olayda yangın çıkan bir TIR dorsesinde çıkan yangın Keşan Belediyesi ekiplerince söndürüldü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Malkara-Keşan Karayolunda bulunan Kardem Tekstil karşısında Keşan-İstanbul istikametine giden TIR’ın dorsesinde yangın çıktı.

Yangına Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi.

Yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları da yapıldı.