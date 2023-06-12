Malkara'da çevre dostu elektrik zabıta hizmette

Malkara Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere çevre dostu elektrikli zabıta devriye aracı Malkaralı vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Malkara'da Hürriyet Caddesi, Şadırvan Önünde vatandaşların görücüsüne sunulan çevre dostu elektrikli zabıta devriye aracını inceleyen Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul; “Tüm yenilikleri ve hizmet çeşitliliğini Malkara’da hemşehrilerimizle buluşturmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yönetmeliğe uygun olarak hizmete sunduğumuz çevre dostu elektrikli RKS Marka aracımız hemşehrilerimize hizmet edecek. İşlerin hızlı bir şekilde yapılması konusunda bu araç ekiplerimize yardımcı olacak. Malkara Belediyesi olarak her zaman hemşehrilerimizin yanındayız.” dedi.

Çevre dostu elektrikli aracı incelemeleri esnasında Başkan Yurdakul, araca ilgi gösteren vatandaşlarla da sohbet edip, bilgilendirmelerde bulundu.

Araca ilgi gösteren vatandaşlar, hizmetten ötürü Başkan Yurdakul’a teşekkür ettiler.