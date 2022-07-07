Malezya Başbakanı Ankara’da... TURKOVAC Malezya'da kullanıma sunulacak

Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeler ardından anlaşmaların imza töreni düzenlendi. Aşı teknolojisi transferi ve birlikte aşı geliştirme çalışmaları yürütmeyi planladıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TURKOVAC'ın Malezya'da kullanıma sunulacağını söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'u resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yakub'u, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana giriş kapısında karşıladı. Tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Yakub, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yakub, merdivenlerde Türkiye ve Malezya bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yakub, heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ortak basın toplantısı düzenledi.

https://youtu.be/9u0Y44nh04Y

Malezya ile ticaret hacminin geçen yıl 3,5 milyar dolar seviyesini aştığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 aylık verilere bakıldığında bu artarak devam edeceğini belirterek, 5 milyar dolarlık ihracatı kısa sürede yakalayacaklarını söyledi.

TURKOVAC MALEZYA'DA KULLANIMA SUNULACAK

Hedefleri daha hızlı ilerlemeyle yeni iş birliği modellerine ve yatırım programlarını da değerlendirdiklerini kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin yerli aşısı Turkovac’ın Malezya’da kullanıma sunulması konularında müşterek çalışmalar yürütüleceğini, aşı teknolojisi transferi ve birlikte aşı geliştirme çalışmaları yürütmeyi planladıklarını söyledi. Erdoğan, sağlığın yanı sıra savunma sanayi ve eğitim konusunda da yeni anlaşmalar hedeflendiğini belirtti.

Görüşmelerde küresel konular üzerinde de durduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin çeşitli platformlarda dayanışmayı artıracaklarını söyledi.

Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ise, Türkiye ile iş birliklerinin karşılıklı şekilde geliştirileceğini belirtti.

Malezya Başbakanı Yakub, Malezya ve Türkiye arasında gıda güvenliği konularında da istikrarlı şekilde iki ülke arasında atılacağını söyledi. Yakub, Türk yatırımcılarının Malzeyaya olan güvenini takdir ettiğini kaydetti.