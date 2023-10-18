Malatyalı muhtarlardan Büyükşehir'e ziyaret

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Malatya’da faaliyet gösteren Muhtar Dernekleri Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak’ı ziyaret etti.MALATYA (İGFA) - Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamındamuhtar dernek başkanları Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Çolak’a ziyarette bulundular.

18 Ekim Salı günü gerçekleşen ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı Abdulvahap Ortaç, Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Demirci, Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Şahbaz, Doğanşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Hatun, Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı Aydın Coşkun, Hekimhan Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Tunç, Pütürge Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Aslan, Yazıhan Muhtarlar Derneği Başkanı Fahri Güler, Arapgir Muhtarlar Derneği Başkanı Özgür Çataldaş, Darende Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çelik, Doğanyol Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Conger, Kale Muhtarlar Derneği Başkanı Emir Gülçek, Malatya İli Mahalle ve Köy Muhtarları Dernek Başkanı Ali SeydiYücekaya, Kayısı Kent Muhtarlar Dernek Başkanı Alaaddin AktaşileBüyükşehir, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürleri katıldı.

19 Ekim Muhtarlar günü nedeniyle ziyaretlerde bulunan Muhtar Dernek Başkanları, “Bu günde bizleri kabul eden Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Çolak ve Genel Sekreterimiz Latif Okyay’a teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman bizlerin yanında olmuştur. Malatya genelinde bütün mahallelerimize çok büyük hizmetler yapıldı. Malatya çok büyük bir deprem yaşadı bu depremin yaralarını da hep birlikte el ele vererek birlikte saracağız. Deprem sürecinde Büyükşehir Belediye Başkanımızı her zaman yanımızda gördük. Sayın Başkanımıza muhtarlarımıza göstermiş olduğu bu yakın ilgi ve alakalarından dolayı da teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.