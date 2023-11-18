Malatyalı muhtarlardan Başkan Gürkan'a teşekkür

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Topraktepe Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Karaman’ın ev sahipliğinde mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Burada vatandaşlarla hemhal olan Başkan Gürkan, Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu hizmetlerden bahsetti.MALATYA (İGFA) - Sütlüce ve Topraktepe mahallelerinin muhtarları, Büyükşehir Belediyesinin mahallelerine büyük hizmetler yaptığını ifade ederek, yapılan çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve ekibine teşekkür ettiler.

Sütlüce Mahallesi’ne gerçekleştirilen yatırımlardan dolayı memnuniyetini dile getiren Sütlüce Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç, “Sütlüce Mahallemiz 1945’li yıllardan beri var ve yaklaşık 425 haneden oluşuyor. Mahallemize 90 yılda yapılmayan hizmeti 4 buçuk senede aldık. Sütlüce Mahallemizin bütün yollarını, kanalizasyonunu, içme suyu gibi birçok hizmeti Cumhuriyet tarihinden bu yana biz, bu dönemde aldık. 2019 yılında göreve geldik. Günümüze kadar pandemi ve büyük depremler oldu. Ancak buna rağmen mahallemiz Büyükşehir Belediyemiz tarafından büyük hizmet aldı. Mahallemizdeki içme suyu membasını gölet şeklindeydi ve 24 kilometrelik boru hattı yapılarak, yeniledi. Topraktepe, Sütlüce ve Küllümağara mahallelerimizi de bu su ile buluşturdu. Bunun haricinde bütün yollarımızı ve ara yollarımızı sıcak asfalt yapıldı. Mahallemize yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür ederim” diye konuştu.

KARAMAN: HAYAL EDEMEYECEĞİMİZ HİZMETLERİ ALDIK

Mahallesinde yaşanan tüm sorunların Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüme kavuşturulduğunu ifade eden Topraktepe Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Karaman, “Büyükşehir Belediye Başkanımı Selahattin Gürkan’a çok teşekkür ederiz. Sütlüce Mahallesi Muhtarımızın da ifade ettiği gibi hayal edemeyeceğimiz hizmetleri bu dönemde aldık. Şu anda mahallemizde kanalizasyonu olmayan bir yer kalmadı. İçme suyu şebekemiz tamamen değişti. Üstyapı dediğimiz asfalt çalışmalarımız yapıldı. Ne derdimiz olursa bizimle ilgilendiler ve sorunlarımızı çözüme kavuşturdular. Bu konuda Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve ekibine çok çok teşekkür ederiz. Topraktepe Mahallesi sakinleri olarak Selahattin Başkanımızın yanındayız” kelimelerine yer verdi.

GÜRKAN: BELEDİYE OLARAK YOĞUN ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ

Büyükşehir Belediyesinin Malatya genelinde yapmış olduğu bazı çalışmaları anlatan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Sütlüce bölgesindeki muhtarlarımızla beraber Topraktepe Mahallemize misafir olduk. Kendilerine bu sıcak karşılamalarından, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızın da ifade ettiği gibi, Malatya tarihinde yapılan hizmetlerin kat kat üzerinde hizmetler yapıldı. Alt yapı, su, kanalizasyon, arıtmalar, kültür merkezleri, hizmet binaları, yeşil alanlar gibi hangi konuda olursa olsun, kat kat daha fazla hizmetler yapıldı. Büyükşehir Belediyesi’ne ait tüm yollar asfaltlanmış, ayrıca ilçe belediyelerine ait yolların da yüzde 70’inden fazlası asfaltlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla yapmış olduğumuz ortak çalışmalarla şehir merkezimizin ihalesi yapıldı. 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü etap ihaleleri ile ilgili plan ve proje çalışmaları yapılıyor. Diğer taraftan da yerinde dönüşüm ile ilgili çalışmalar için Yerinde Dönüşüm Daire Başkanlığı’nı kurduk. Devletimizin vermiş olduğu hibe ve kredi ile yerinde dönüşümü sağlama gayreti içerisindeyiz” dedi.