Malatyalı kadınlardan İsrail vahşetine 'dur' çağrısı

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri İsrail’in son günlerde Filistin’e yapmış olduğu zulmü durdurması için Malatya Kent Konseyi binası önünde bir basın açıklaması ile 'dur' dedi.MALATYA (İGFA) - Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut yapmış olduğu basın açıklamasında; Siyonist İsrail'in çocukları katlettiğine dikkati çekti.

"Soykırım yapıyor duydunuz mu?" diyen Bulut, tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Savaşı onlar başlattı diyen akıl tutulması yaşayan zavallılar, annesinin karnında vurulan bebek neyin bedelini ödüyor.Hastaneler vuruluyor, Gazze’ye fosfor bombaları atılıyor, yerle bir ediliyor dünya seyrediyor. Hesabını veremeyeceksiniz. Uçak gemisi gönderenler, yalan haber yapan uygar batının uygar habercileri; ellerinizde mazlumların kanı var. Nefesiniz kan kokuyor. Birleşmiş Milletlerin suskun sesleri; kaç çocuk daha ölmeli, kaç ölüye ihtiyacınız var harekete geçmeniz için. Bir tiyatro oyunu değil seyrettiğiniz. Bir millet; kudurmuş siyonist İsrail tarafından katlediliyor. Toprakları yağmalanıyor talan ediliyor. Filistin topraklarının işgal edilmesini asla kabul etmiyor, siyonist İsrail’i ve destekleyicilerini nefretle ve şiddetle lanetliyoruz.”