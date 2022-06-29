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Malatya’da korkutan deprem
GÜNDEM 29.06.2022, 23:07
Malatya’da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremle ilgili herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
MALATYA (İGFA) - Malatya’da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD’dan alınan bilgiye göre, depremin merkez üssü Malatya’ya bağlı Hekimhan ilçesi olduğu, depremin saat 22.04 sularında meydana geldiği belirtildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçmiş olsun dileklerini iletti.
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