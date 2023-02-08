Malatya’da bir deprem daha: 5.5 şiddetinde

Malatya’da 5.5 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. 5 kilometre derinliğindeki deprem, artçı depremlerden olduğu öğrenildi.

MALATYA (İGFA) – Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre, bugün saat 14.11 sıralarında Malatya’nın Kuçuklu Doğanşehir ilçesinde deprem meydana geldi. Depremin şiddetinin 5.5 büyüklüğünde olduğu öğrenildi.