Malatya Zabıtası'ndan market denetimi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket denetiminin yanısıra unlu mamul satışı yapan işyerlerinde ayrıca gramaj ve hijyen kontrolleri de yapılıyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri marketlerde yaptıkları denetimlerle raf fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Ekipler aynı zamanda ürünlerin son kullanma tarihlerinin de denetimini gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Kemal Kargı yapılan denetimlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, vatandaşların yoğun şekilde alış veriş yaptıkları marketlerde denetimleri sürdürdüklerine dikkati çekildi. Raf etiket fiyatları ile kasa fiyatlarının karşılaştırılmasının ekipler tarafından gerçekleştirildiği kaydedilirken, "Genel anlamda olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecektir. Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz” dedi.