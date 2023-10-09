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Malatya Yeşilyurt'ta 4,3 büyüklüğünde deprem!
GÜNDEM 09.10.2023, 10:35
AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 09.28'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 6,96 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi. Sarsıntıyla birlikte bazı vatandaşların ve okuldaki öğrenciler açık alanlara çıktığı kaydedildi.
https://twitter.com/DepremDairesi/status/1711268956604899392
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