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Malatya Yeşilli’de Kiraz Festivali coşkusu yaşandı

GÜNDEM 13.06.2022, 18:06
Malatya Yeşilli’de Kiraz Festivali coşkusu yaşandı

Mardin’in Yeşilli ilçesinde bu yıl 16’ıncısı düzenlenen Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali, kiraz yarışmasında dereceye girenlerin ödül almasıyla son buldu. Gecede sahne alan ünlü şarkıcı Berdan Mardini festival alanında toplanan yaklaşık 10 bin kişiye söylediği şarkılarla coşturdu.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)
Festival’in 2'nci günü programına katılan Mardin valisi Mahmut Demirtaş, Erdem Holding Yönetim kurulu başkan Dr. Zeynelabidin Erdem ve Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin demir vatandaşları selamlayarak birer konuma yaptı.

Festivalde vatandaşlara yönelik bir konuşma yapan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş,”Mardin'in tarih ve turizm kenti olduğunu belirterek, Hakikaten muhteşem bir yer, gecesi gerdanlık, gündüzü seyranlık. Taşın dile geldiği, kilin esere dönüştüğü, sanata dönüştüğü bir kent. Yani turizm kenti. Bu turizm kentini festivallerle tanıtmanın hakikaten çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bugün bu festival, yani kiraz festivali dediğimiz kültür sanat festivalimizin Mardin'in tanıtılmasında çok önemli katkısının olduğunu düşünüyorum. Malumunuz çok turist geliyor, geçen yıl 3 milyon turist gelmişti. Bu yıl Allah kısmet ederse 5 milyon turist bekliyoruz” dedi.

 
Dünyada Türkiye'nin kirazı en fazla ihraç eden ikinci ülke olduğunu anımsatan Vali Demirtaş, “Geçen yıl 750 ton kiraz üretimi yapılmış. Mardin'imizde 12 bin dekar alanda kiraz üretiyoruz. Yaklaşık 3 bin 500-4 bin ton civarında kiraz üretimi yapılıyor. Bu sene eğer Allah kısmet ederse gönüllü çiftçilerimiz çıkarsa bizden kiraz ağacı fidesi isterlerse, bizler yaptıklarımız fidan desteklerine bunu da ekleyeceğiz. Kirazın üretimine katkıda bulunacağız, daha fazla üreteceğiz bu memleketin daha fazla büyümesi gerekiyor. Hepimiz hep birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onun himmeti ile burada nasıl yatırım yapıyorsak, burada nasıl hizmet ediyorsak, aynı şekilde Allah kısmet ederse tarımda da bir numaralı ova olacak” diye konuştu.

 
Kirazın özelliğine değinen Belediye Başkanı Hayrettin Demir, "Tamamen susuz yetişmesi, tamamen organik olması, tamamen aşılı olması. Bu, normal dikilen bir kiraz fidanı değil. Normal mahlep dediğimiz ağaçtan aşağılanmış bir kirazdır. Onun için farklı bir lezzeti, farklı bir özelliği var. Kiraz sulandığı zaman zaten lezzeti de kaçar. Sadece görselliği kalır, ama içindeki aroması gider. Mardin'dekinin özelliği de budur. Kirazımızın aroması vardır, kirazın içinde ilacı vardır ve kirazımız bir aspirin görevi görüyor. Kanı sulandırmada bugün doktorlarımızın bize tavsiye ettiği kiraz, bu bölgenin kirazıdır. Kısacası özetlemek gerekirse Yeşilli kirazı şifa kaynağıdır." diye konuştu.

Bu kirazların nasıl seçildiğini açıklayan Demir, "Kendi aralarında oluşturdukları jüri, il tarım müdürlüğü koordinasyonu başkanlığında oluşan jüri üyeleri belirlemiş. 300'den 30'a 30'dan 3'e üç kademe aşağı çekilecek şekilde birinci ve ikinci olacak şekilde. Şu anda kimlerin yarışmada birinci olduğunu hiç kimse bilmiyor. Jüri gizli zarfla sunuculara teslim edecek. Protokol çıktığı zaman, kendisi açacak ve orada herkes öğrenmiş olacak. Festivalimizin başladığı gün gibi heyecanlı oldu"  şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kiraz çiftçisi Mehmet Erdoğan, “Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Ben de böyle 7 yıldır üst üste birinci oldum. İnşallah buna devam etmek istiyorum. Hakkımla, kimsenin hakkını yemeden, kimsenin günahına girmeden birinci oluyorum. 7 yıldır birinciliği elden bırakmıyorum. İnşallah bundan sonra da bırakmayacağım. Onlarca mühendis, müdürler gelip teftiş etti ve beni birinci seçtiler. Benim kirazım Napolyon. 5 numaralı kasa benim kirazlarım. Güzel ve susuz, tatları bambaşka güzel. Tam altın aldım. Bir de Vali Bey'den plaket aldım. Allah razı olsun” dedi.
 

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