Malatya Yazıhan ve Darende'de sel felaketi

Malatya’da dün gece yaşanan sağanak yağış Yazıhan ilçesi Gövük Mahallesi ile Darende ilçesi Aşağıulupınar Mahallesi'nde sele neden oldu.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler Darende İlçesi Aşağıulupunar Mahallesinde dere yatağı içerisinde bulunan yaklaşık 60 işçi ailesini kurtararak güvenli alana götürdü.

Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi'ne bağlı ekipler ise sel felaketinin yaşandığı mahallelerde sürücülerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için yollarda gerekli çalışmaları yaparak, yolları güvenli hale getirdi.

Sel felaketinin yaşandığı alanda incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, sel felaketinden etkilenen ailelere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, “Allah bizleri daha büyük felaketlerden korusun. Çok şükür herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ekiplerimiz sel felaketinin yaşandığı alanlara zamanında müdahale ederek, yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçmiş oldular. Tekrar selden etkilenen ailelerimize geçmiş olsun temennisinde bulunuyorum” dedi.