Malatya'ya 'yerinde dönüşüm' onayı

Bazı açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Pütürge İlçesi Tekederesi Mahallesini ziyaret edenMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,burada Tekederesi Cami Açılışına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Pütürge'de Tekederesi Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan Başkan Gürkan, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek, sorunların çözümü noktasında Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti. Ayrıca ilçeye yapılan yatırımlardan da bahseden Başkan Gürkan, Malatya’nın 13 ilçesinin tamamında yol, asfalt, altyapı, üstyapı çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

GÜRKAN,“MALATYA’DA YERİNDE DÖNÜŞÜM YAPILACAK”

Başkan Gürkan, yerinde dönüşümün bazı kriterlerini ise şu şekilde açıkladı:

“6 Şubat’ta bir felaket yaşadık. 20 yıldır belediye başkanıyım ve yaptırdığım binalarda hafif hasar bile yoktur. Yine ruhsat verdiğim binalarda hafif hasar vardır ama orta veya ağır hasarlı hiçbir bina yoktur. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla görüştüm. Bizim deprem ile alakalı yaptığımız çalışmalarımız göz önündedir. Yerinde dönüşüm dedik. Bütüncül plan dedik. Şehrimizin kültürünü, kimliğini, hafızasını, omurgasını, demografik ve sosyolojik yapısını bozmayan bir şehir anlayışıyla planlamanın yapılmasını ifade ettik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, bizi aradı ve dedi ki ‘Başkanım Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında bir toplantı icra edildi. O toplantıda da şu müjdeyi verebilirsin, Malatya’da yerinde dönüşüm yapılacak. Yerinde dönüşüm yapılan her ev malikine aynen TOKİ’de olduğu gibi hak sahiplerine verilen haklar tanınacak.’ Yani hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız Malatya’daki yaraların sarılması noktasında her ev yaptırana 100-150 metrekare olan evlere kadar 500 bin lira hibe, 500 bin lira kadar da faizsiz para verecek ve ödeme 10 sene içinde ödemesi olacak. 150 metrekarenin üzerindeki evler içinde yine 500 bin lira hibe 750 bin faizsiz 10 yıl ödemeli kredi verilecek. İnşallah bu güçle beraber hem yerinde dönüşüm noktasında hem toplu konutların yapılarak, vatandaşımızın bir an evvel sıcak yuvasına kavuşmasında önemli bir değişime ve dönüşüme el atmış olacağız. Yaşadığımız depremler milli bir felaketti ve bu milli felaketi de ancak birlik, beraberlik içerisinde atlatabiliriz. Yaralarımızın sarılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, devletimizin kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütlerimiz, hayır kurumlarımız hepsi el birliğiyle vatandaşımızın aç ve açıkta kalmaması noktasında yoğun bir çaba gösterdiler. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen hükümet üyelerimize ve tüm hayırsever kurum ve kuruluşlarımıza sonsuz müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.