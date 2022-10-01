Malatya'ya yeni ekmek ve yemek fabrikası

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 11 bin metrekare inşaat alanına sahip olan ve bölgeye hizmet edecek şekilde planlanan ekmek ve yemek fabrikası inşaatı tamamlandı.MALATYA (İGFA) - Malatya'da çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği Ekmek ve Yemek Fabrikasında çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanması ile birlikte fabrikaların üretim yapabilmeleri içen gerekli olan malzemelerin montesi gerçekleştirilecek.

Ekmek ve Yemek Fabrikasının inşaatının tamamlandığını belirten Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Yusuf Aknişan fabrika alanında yaptığı açıklamada, “ Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın 13 ilçemizde başlatmış olduğu projelerimiz, şantiyelerimiz son noktalarına gelmek üzere. Ekmek ve Yemek Fabrikamızı da tamamlamış durumdayız. Çevre düzenlemesiyle ilgili imalatlarımız devam ediyor. Yapılan düzenlemelerin tamamlanmasıyla birlikte en kısa sürede hizmete açıp vatandaşlarımızın istifade edebileceği son teknolojiyle donatılmış modern bir tesis Malatya’ya ve bölgeye kazandırılmış olacak. Tesisimizin kapalı alanı yaklaşık 10 bin m2. Bu alanda Ekmek ve Yemek fabrikamız birlikte hizmet verecek. Mevcut fabrikalarımızın kapasitesi ileriyi ön görerek artırılmış oldu. El değmeden son teknolojiyle üretim gerçekleştirilecek.