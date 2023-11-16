Malatya'ya yakışır hizmet ve yatırımlara yakın mercek

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya’ya kazandırılan hizmet ve yatırımları gezdi.MALATYA (İGFA) - Gerçekleştirilen gezi sırasında yapılan hizmet ve yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Meclis Üyeleri yapılan hizmet ve yatırımların Malatya’yı modern ve çağdaş bir görünüme kavuşturduğunu ifade ettiler.

Hizmetlerin gezilmesi sırasında Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri değerlendirmelerde bulundular.

100. Yıl Kent Parkı ziyaretinde konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Yılmaz, “100.yıl parkı Malatya’nın geleceğe dönük muazzam eserlerinden biri. Gerçekten Malatya için büyük bir eser. Bu eserde emeği geçen başta Selahattin Gürkan Başkanımıza ve tüm arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. 300 dönümlük bir alan üzerinde kurulmuş ekolojik parklarıyla ve çeşitli mesire alanları ile yaşamsal anlamda çok mükemmel bir park. Malatya’mızın markalaşması anlamında çok güzel bir park olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

100. Yıl Kent Parkı’nın Malatya için devasa bir hizmet olduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nedim Çeker, “Malatya merkezi alanda böyle bir hizmet görmemişti. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu hizmetlerin ilçelerde ve köylerde de aynı şekilde devam ettiğine biz şahidiz. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kadir Yoldaş da yaptığı konuşmada, “Malatya’da kayısı ticareti yapıyorum. Biz zaman zaman kayısılarımızı Malatya Büyükşehir Belediyesi Kuru Kayısı Lisanslı Deposu’na getiriyoruz. Burada kayısılarımızı 300-500 kilogram kapasiteli sandıklara koyup muhafaza ediyoruz. Kayısılarımız kesinlikle bir zarara uğramıyor. Selahattin Gürkan Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya’ya çok güzel yatırımların yapıldığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Meclis ÜyesiMustafa Karaman, “ Çok güzel yatırımlar yapılmış. Bu hizmetler kısa sürede yapılmış. Kısa bir sürede yapılmış. Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Başkanımızı ileriki dönemlerde daha güzle yerlerde görmek istiyoruz. Malatya tarihindeki en önemli yatırımlar bunlar. Çok devasa yatırımlar. Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Buğday Pazarı çok mükemmel yapılar” olduğunu ifade etti.

Kuru Kayısı Lisanslı Deposu hakkında bilgiler aktaran MAKLİDAŞ Genel Müdürü Dursun Kayış da, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük projelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi ile entegre bir tesis olan Malatya Büyükşehir Belediyesi Kuru Kayısı Lisanslı Deposu 10 bin metre kapalı alana sahip, 5 bin ton kuru kayısı depolama kapasitesine sahip bir tesis olduğunu söyledi.