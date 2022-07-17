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Malatya'ya 'TS EN ISO 50001' belgesi

GÜNDEM 17.07.2022, 14:25
Malatya'ya 'TS EN ISO 50001' belgesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Türk Standartları Enstitüsü tarafından ‘TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ almaya hak kazandı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, TSE Başkanlığı Baştetkikçisi ve Enerji Uzmanı Fatih Sağdıç, Malatya TSE Belgelendirme Müdürü Eraslan Yılmaz ile Büyükşehir Belediyesinden ilgili Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve Şube Müdürlerini kabul ederek bir süre görüştü.

Ziyarette konuşan TSE Başkanlığı Baştetkikçisi ve Enerji Uzmanı Fatih Sağdıç, her zaman TSE'nin yanında olduklarını belirterek, "Bize sorular geldiğinde veya yaklaşımlar sorulduğunda her zaman yardıma hazırız. Samimi yaklaşımınız için teşekkür ediyorum. Her sene daha iyi performansları takip ediyoruz. Ayrıca yazılım entegre sistemleri bildiğiniz gibi çok fazlalaştı. Yazılımla bu desteklenirse faaliyetlerin daha net gerçekleşeceğini uyuyoruz. Bununla ilgili olarak da çalışmalar var o da gerçekleşirse çok net, akıca çalışma gerçekleşir” dedi.
Malatya TSE Belgelendirme Müdürü Eraslan Yılmaz ise,“Yönetim sistemi ile ilgili birinci gözetim tetkikimizi gerçekleştirdik. bu çalışmayı yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bununla ilgili olarak bir detay çalışma da gerçekleştireceğiz. Sistem devam ediyor. Geçen yılki hususlar giderilmiş. İnşallah daha iyi daha güzel sistem olur. Fatih beyin bahsetmiş olduğu yönetim sistemlerinin tamamını kapsayacak bir programla desteklenirse daha güzel uygulamalar görürüz” diye konuştu.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Hibeler Şube Müdürü Bayram Uzun, iklim değişikliği ve küresel ısınmada enerji ve enerji maliyetlerinin artığı bir ortamda 50001 belgesinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Her zaman standartlara önem verdiklerini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, çalışmalarda her zaman standartları önemsediklerini belirterek, "Malatya Büyükşehir Belediyesinde göreve geldiğimizde ölçemediğinizi denetleyemezsiniz, ölçemediğinizi de denetleyemezsiniz. Yaptığınızı yazmak, yazdığınızı yapmak şeklindeki temel felsefe içerisinde TSE ile yakın çalışma içerisine girdik. Bu çalışmalarımız sonucunda Malatya Büyükşehir Belediyesinde TSE, İSO, EN 9001 kalite yönetim sistemine geçildi. Yine TSE, İSO, EN 14001 Çevre yönetim sistemi belgelendirildi. TSE, İSO, EN 27001 Bilgi yönetimi sistemi belgelendirildi. TSE, İSO, EN 45001 İş güvenliği yönetimi bilgilendirmesi belgelendirildi. TSE, İSO, EN 22301 İş sürekliliği yönetim sistemi belgelendirildi. TSE, İSO, EN 10002 Vatandaş memnuniyeti yönetim sistemi gibi sistemler başarılı bir şekilde uygulanmakta. Bugün ise arkadaşlarımız tarafından yapılan çalışmaların sürdürülebilirliği ve sürekliliği noktasında var olan proseslerin uygulanması noktasındaki çalışmaları yakinen takip etmekteyiz. Enerji yönetim sistemi dediğimiz 50001 ile ilgili belgelendirme çalışmalarını yaptılar. İnşallah enerji yönetim sistemi belgelendirmesi ile ilgili çalışmalar da biran önce tamamlanarak bu belgede Malatya Büyükşehir Belediyesine sunulur. Bu belgelendirme bir ilk olacak" diye konuştu.

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