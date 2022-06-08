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Malatya'ya eğitim anlamında yatırım yağmuru

GÜNDEM 08.06.2022, 16:33
Malatya'ya eğitim anlamında yatırım yağmuru

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ ilçesinde yapılan Akmercan Ortaokulu açılış törenine katıldı.MALATYA (İGFA) - İş İnsanı Gazi Akmercan tarafından, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yapılan Akmercan Ortaokulu’nun açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Açılış törenine katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, eğitim öğretime kazandırılan Akmercan Ortaokulu’nun yapımını üstlenen Gazi Akmercan ve ailesine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Akmercan Ortaokulu’nun açılış töreninde konuşan İş İnsanı Gazi Akmercan, “Biz Akmercan ailesi olarak bundan yarım asır önce, yaklaşık 49 sene önce bu şehirden ayrıldık. Gurbet hayatının içinde bir gurbet hayatı daha çıkarttık. O da Türkiye’nin dışında başka ülkelerde çalışmak. Bu süreç içerisinde ailem ile birlikte çok şükür güzel şeyler yapmaya çalıştık. Bu ve buna benzer hayırlar yapmaya çalıştık. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum, Allah hayırlı etsin” dedi.

Kazgan, “ Yeni okul binamız çocuklarımızı pozitif etkileyecek”

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’da, “ Eğitim o kadar önemli bir hale gelmiş ki bugün bilgi demek güç demek. Bilgili olanlar güçlüler, güçlülerde her şeye hâkimler. Güçlü olmanın en önemli yolları bilgi ve eğitim. Başarının sırrını çok çalışmada değil, motivasyonda gördüm. Motivasyonu sağlayanda mekânlardır. Mekânlar insanı biçimlendiriyor. Nezih ve güzel bir mekân pozitif olarak etkiler hem güzel davranışlara, iyiye, güzele ve çalışmaya doğru sevk eder. Yeni okulumuzun önceki hali bakımsız bir binaydı. Öyle bir binada çocuklarımızı motive etmemizin imkânı yoktur. Dolayısıyla okul yaparken çocuklarımızın başarılı olmasını istiyorsak nezih binalar yapmamız gerekiyor. Yeni binamız çocuklarımızı pozitif etkileyebilecek ve başarılı olabilecek bir mekâna döndü. Gazi Akmercan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya’da son süreçte eğitim anlamında yoğun yatırımlar yapıldığını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “En güzel yatırım insana yapılan yatırımdır. Eğer 3 ayı düşünüyorsanız ıspanak ekersiniz. Eğer 3 yılı düşünürseniz bir ağaç dikersiniz ama gelecek nesilleri düşünürseniz okul yaparsınız. O okulda yetişecek öğrenciler geleceğimize güvenle bakmanın en büyük teminatıdır. Malatya’da son süreçte eğitim anlamında hakikaten yoğun yatırımlar yapılıyor. Bir taraftan hayırsever iş insanlarımızın yaptığı okullar var, diğer taraftan da devletimizin yaptığı okullar var. Özellikle özel eğitim kurumlarında öne çıkan marka eğitim kurumlarının da Malatya’ya yatırımları var. Gazi Akmercan Akçadağ’da güzel bir okul yaptı. Kendilerine biz teşekkür ediyoruz. Daha önceki süreçte Malatya’da Akmercan Anadolu Lisesi’ni yaptı. Yurdumuzun değişik yerlerinde de okul kampüsleri yaptılar.  Gazi Akmercan’a, değerli hanımefendiye, kardeşlerine saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Bir belediye başkanı olarak güzel hizmetleri önemsediğini kaydeden Gürkan, "Her şey ayrıntıda gizlidir. Bazen önemsemediğimiz şey çok önemlidir. Bu okulda yetişecek bir çocuk bir ülkeyi kurtarır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, böyle bir okulda yetişti ve bu ülkeyi kurtardı. Onun için atalarımız bazen derler ya bir çivi çok önemlidir. Bir çivi bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at bir yiğit kurtarır, bir yiğit de bir ülke kurtarır. Dolayısıyla inşallah burada ülkesini kurtaracak çocuklarımızın yetişmesini diliyorum. Allah hayırlı etsin” diye konuştu.

Akmercan ailesinin, Türkiye’nin bir ucundan öteki ucuna birçok hayır işini sessiz sedasız yaptığını söyleyen Vali Hulusi Şahin, “Gazi bey işlerinde titiz, işlerinde disiplinli, işlerinde ahlaklı ve büyük çapta bu memlekete katma değer olan istihdam sağlayan çok önemli bir şirketler grubudur. Buradan yetişecek olan yiğitler de memlekete hizmet edecek" dedi.
 

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