Son Dakika

Malatya'ya 310 geçici konut daha

GÜNDEM 16.11.2023, 13:12
Malatya'ya 310 geçici konut daha

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşların geçicide olsa barınma ihtiyaçlarını sağlamak için İsviçre Merkezli Finans Kuruluşu ile yaptığı görüşmeler neticesinde Malatya’ya 310 adet geçici konut yapılacağını söyledi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaka Mahallesi sınırları içerisinde ilgili firmaya tahsisi edilen 30 dönümlük alan üzerine yapılacak olan 31 metrekare büyüklüğündeki310 adet Geçici Konut kısa süre içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek.

Yaka Mahallesi sınırları içerisinde 310 konutun yapılacağı 30 dönümlük alanda altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamıMalatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak yer teslimi ilgili firmaya yapılacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan makamında ağırladığı İsviçre Merkezli finans kuruluşunun Türkiye temsilcileriyle bir araya geldi.

Başkan Gürkan yapılacak olan 310 geçici konut projesinin Malatya’ya hayırlı olsun temennisinde bulunarak, “İsviçre Finans kuruluşu Türkiye temsilcisi Nazmi beye Deprem bölgeleri ile ilgili göstermiş oldukları hassasiyetlerden dolayı kendilerine ve İsviçre’de bulunan Yönetim Kurulu Başkanına da teşekkür ediyoruz. 6 Şubat tarihinde vuku bulan depreme gerekli duyarlılığı göstererek Malatya’da 310 adet geçici konut yapılması noktasında karar verilmiştir. Bugün konutların yapılacağı yerlerle ilgili olarak gerekli çalışmaları yaptık. Yaka Mahallesi sınırları içerisinde ihdas edilen 30 dönümlük bir alanda 310 geçici konut inşa edilecek. Her bir konut 31 metre kare büyüklüğünde kısa bir süre içerisinde yapılarak hak sahiplerine teslim edilecek. Vatandaşlarımızın biran evvel sıcak bir yuvaya kavuşması noktasında yapmış olduğumuz değerlendirmede İsviçre Merkezli Finans Kuruluşumuzun Malatya’ya 310 geçici konut yapılması noktasındaki kararları Belediyemize iletildi. Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli altyapı ve dökümantasyon çalışmalarını tamamlayarak inşallah en kısa sürede Yaka Mahallesi sınırları içerisinde 310 ailemizin yerleşeceği 31 metrekare büyüklüğündeki konutlar her türlü ihtiyaca cevap verebilecek şekilde yapılmaktadır. NazmiÖlmezyiğit beyin şahsında ilgili finans kuruluşuna teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İsviçre Finans kuruluşu Türkiye temsilcisi Nazmi Ölmezyiğit ise, Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Konumuza son derece samimi ve yakın davranarak, en kısa zamanda kararınızı verdiniz. Gereken mevzuatları da tamamladınız. Bundan sonraki aşamada da sizin alt yapısını tamamladığınız yerlere binaları en iyi şekilde monte ederek, işi bitirmek. Bunun için de zatıâliniz süreyi 1 buçuk ay olarak bize verdiniz. Biz de 1 buçuk aylık süre içerisinde 310 konutu size teslim edeceğiz” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 31
2. Galatasaray 12 31
3. A.Demirspor 12 22
4. Trabzonspor 12 22
5. Beşiktaş 12 22
6. Kayserispor 12 22
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Hatayspor 12 17
10. Rizespor 12 17
11. Gaziantep FK 12 15
12. Karagümrük 12 14
13. Sivasspor 12 14
14. Ankaragücü 12 13
15. Pendikspor 12 13
16. Konyaspor 12 10
17. Alanyaspor 12 10
18. Başakşehir 12 9
19. Samsunspor 12 8
20. İstanbulspor 12 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 30
2. Kocaelispor 12 26
3. Bandırmaspor 12 25
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 12 20
7. Sakaryaspor 12 19
8. Keçiörengücü 12 18
9. Erzurumspor 12 16
10. Ahlatçı Çorum FK 12 14
11. Manisa FK 12 14
12. Boluspor 12 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Tuzlaspor 12 11
17. Giresunspor 12 9
18. Altay 12 5
Takımlar O P
1. M.City 12 28
2. Liverpool 12 27
3. Arsenal 12 27
4. Tottenham 12 26
5. Aston Villa 12 25
6. M. United 12 21
7. Newcastle 12 20
8. Brighton 12 19
9. West Ham United 12 17
10. Chelsea 12 16
11. Brentford 12 16
12. Wolves 12 15
13. Crystal Palace 12 15
14. Everton 12 14
15. Nottingham Forest 12 13
16. Fulham 12 12
17. Bournemouth 12 9
18. Luton Town 12 6
19. Sheffield United 12 5
20. Burnley 12 4
Takımlar O P
1. Girona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Barcelona 13 30
4. Atletico Madrid 12 28
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Sociedad 13 22
7. Real Betis 13 21
8. Las Palmas 13 18
9. Valencia 13 18
10. Rayo Vallecano 13 18
11. Getafe 13 16
12. Osasuna 13 14
13. Sevilla 12 12
14. Villarreal 13 12
15. Deportivo Alaves 13 12
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 13 7
20. Almeria 13 3