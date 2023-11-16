Malatya'ya 310 geçici konut daha

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşların geçicide olsa barınma ihtiyaçlarını sağlamak için İsviçre Merkezli Finans Kuruluşu ile yaptığı görüşmeler neticesinde Malatya’ya 310 adet geçici konut yapılacağını söyledi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaka Mahallesi sınırları içerisinde ilgili firmaya tahsisi edilen 30 dönümlük alan üzerine yapılacak olan 31 metrekare büyüklüğündeki310 adet Geçici Konut kısa süre içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek.

Yaka Mahallesi sınırları içerisinde 310 konutun yapılacağı 30 dönümlük alanda altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamıMalatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak yer teslimi ilgili firmaya yapılacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan makamında ağırladığı İsviçre Merkezli finans kuruluşunun Türkiye temsilcileriyle bir araya geldi.

Başkan Gürkan yapılacak olan 310 geçici konut projesinin Malatya’ya hayırlı olsun temennisinde bulunarak, “İsviçre Finans kuruluşu Türkiye temsilcisi Nazmi beye Deprem bölgeleri ile ilgili göstermiş oldukları hassasiyetlerden dolayı kendilerine ve İsviçre’de bulunan Yönetim Kurulu Başkanına da teşekkür ediyoruz. 6 Şubat tarihinde vuku bulan depreme gerekli duyarlılığı göstererek Malatya’da 310 adet geçici konut yapılması noktasında karar verilmiştir. Bugün konutların yapılacağı yerlerle ilgili olarak gerekli çalışmaları yaptık. Yaka Mahallesi sınırları içerisinde ihdas edilen 30 dönümlük bir alanda 310 geçici konut inşa edilecek. Her bir konut 31 metre kare büyüklüğünde kısa bir süre içerisinde yapılarak hak sahiplerine teslim edilecek. Vatandaşlarımızın biran evvel sıcak bir yuvaya kavuşması noktasında yapmış olduğumuz değerlendirmede İsviçre Merkezli Finans Kuruluşumuzun Malatya’ya 310 geçici konut yapılması noktasındaki kararları Belediyemize iletildi. Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli altyapı ve dökümantasyon çalışmalarını tamamlayarak inşallah en kısa sürede Yaka Mahallesi sınırları içerisinde 310 ailemizin yerleşeceği 31 metrekare büyüklüğündeki konutlar her türlü ihtiyaca cevap verebilecek şekilde yapılmaktadır. NazmiÖlmezyiğit beyin şahsında ilgili finans kuruluşuna teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İsviçre Finans kuruluşu Türkiye temsilcisi Nazmi Ölmezyiğit ise, Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Konumuza son derece samimi ve yakın davranarak, en kısa zamanda kararınızı verdiniz. Gereken mevzuatları da tamamladınız. Bundan sonraki aşamada da sizin alt yapısını tamamladığınız yerlere binaları en iyi şekilde monte ederek, işi bitirmek. Bunun için de zatıâliniz süreyi 1 buçuk ay olarak bize verdiniz. Biz de 1 buçuk aylık süre içerisinde 310 konutu size teslim edeceğiz” dedi.