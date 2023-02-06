Malatya Valiliği vatandaşları toplanma alanına çağırdı
Kahramanmaraş depreminde ciddi yıkıma yol açan Malatya'da, Vali Hulusi Şahin, vatandaşları deprem toplanma alanlarına çağırdı.MALATYA (İGFA) - Malatya Valisi Hulusi Şahin, sabah saatlerinde Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen 7,4'lük depremin Malatya'da da ciddi bir yıkıma yol açtığını belirterek, vatandaşların deprem toplanma alanlarında bulunmalarını istedi.
Sosyal medya hesabından Malatya'daki toplanma alanlarını paylaşan Vali Şahin, "Vatandaşlarımızdan istirhamımız zorunlu olmadıkça taşıtlarını kullanmamaları, deprem toplanma alanlarında bulunmaları, telefonları meşgul etmemeleri, arama-kurtarma ekiplerine yardımcı olmalarıdır. Deprem nedeniyle ikametlerinden çıkan vatandaşlarımız, Öğrenci yurtları, okullar, gençlik spor tesisleri, belediyelerimizin sosyal tesisler ve kurulan çadırlarda barınma ihtiyaçlarını giderebilirler" çağrısında bulundu.
https://twitter.com/TCMalatyaV/status/1622462732195835904
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