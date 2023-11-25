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Malatya'nın Vefa Konağı göz kamaştırdı

GÜNDEM 25.11.2023, 14:15
Malatya'nın Vefa Konağı göz kamaştırdı

Kernek Külliyesi Engelli Merkezi yöneticileri ve üyeleri, Vefa Konağı misafirleri, 3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneği ve Malatya İl Müftülüğüne bağlı din görevlileri, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmet ve yatırımlardan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Orduzu Spor Kompleksi, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kuru Kayısı Lisanslı Deposu ve Yüzüncü Yıl Kent Parkı’nı gezdiler.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsleriyle tesislere getirilen ve tesisler hakkında bilgiler alan misafirler, hizmetlerin Malatya için gerekli ve önemli yatırımlar olduğunu ifade ettiler.

 “Tesisler mükemmel olmuş” diyen din görevlisi Kazım Özman, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi’nin projelerini tanıtmak amacıyla bizleri davet etti. Kendisine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.  

Merkez Somuncu Baba Camisi’nde din görevlisi olarak çalışan Mehmet Çiloğlan da yaptığı konuşmada, “Böyle güzel tesisler yapıldığı için Başkanıma çok teşekkür ederim. Depremin ardından bu tür güzel yatırımların yapılması bizleri onurlandırıyor. Tesisleri gezme fırsatı bulduğumuz için Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” diye konuştu.  

“İHTİYAÇLARIN GİDERİLMESİ BİZE RAHAT NEFES ALDIRIYOR”

Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarının takdire şayan olduğunu söyleyen din görevlisi Emin Yücetaş, “Bu hizmetlere ihtiyacımız vardı ve bunu Selahattin Gürkan Başkanımız başardı. Bu ve benzeri çalışmaların neticesinde halkın desteğini alacağı şüphesizdir. Bu tür sosyal tesisler halkımız için ihtiyaçtır. İhtiyaçların giderilmesi de bize rahat nefes aldırıyor. Biz büyük bir deprem atlattık. Ondan önce de pandemi ile karşı karşıyaydık. Böyle bir atmosferde Büyükşehir Belediyesi elinden geldiğince gayret gösteriyor. Biz de bunun farkındayız. Büyükşehir Belediye Başkanımızın yapmış olduğu çalışmalar Malatya için doyurucudur. Şu ana kadar gelmiş geçmiş Belediye Başkanları içerisinde en güzel çalışmaları yapan Selahattin Başkan’dır” şeklinde konuştu.

“HİZMET ANLAMINDA HER YERE, TÜM BELEDİYELERE ÖRNEK OLSUN”

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetlerin büyük yatırımlar olduğunu vurgulayan 3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Züleyha Altuntaş, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan’ın, Malatyalılara sağladığı imkânların, projelerin sayısı çok fazla. Şu anda birkaçını geziyoruz. Sağ olsun büyük yatırımlar bunlar. Malatya’mız, Sayın Başkanımızın yatırımlarıyla çok daha iyi yerlere gelecek. Projeleri çok fazla. Biz de elimizden geldiğince Başkanımıza destek olacağız. Biz bu projeleri sosyal medya aracılığıyla her yere taşıyacağız. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Çok memnun kaldık. Hizmet anlamında her yere, tüm belediyelere örnek olsun. Selahattin Başkanım her konuda babacandır. Projelerini anlatmakla bitiremem. Çok memnunuz. Malatya’ya kattığı ivme mükemmel. Sayın Başkanımız kadın projelerine ve kadınlarımıza büyük destekler sağlamıştır. Kooperatifler, dernekler ve kadın projelerinin hepsinde Sayın Başkanımızın imzası vardır” dedi.  

“ŞEHRİMİZİN TANITIMINA DESTEK VERECEK EN GÜZEL MEKÂNLARDAN”

Kernek Külliyesi Engelli Merkezi üyelerinden Arif Tamaz da yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Belediyemizin yapmış olduğu Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi harika bir tesis olmuş. Şehrimizin tanıtımına destek verecek en güzel mekânlardan bir tanesi oldu. Böyle bir tesisi Malatya’mıza ve Türkiye’mize kazandırdıkları için Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederim.”

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