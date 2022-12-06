Malatya'nın 'Pöçüklü Lahana Sarması' ve 'Simit Pilavı'na tescil

Malatya Büyükşehir Belediyesi BELSOS tarafından sürdürülen çalışmalar neticesinde Malatya’nın zengin mutfağında yer alan Pöçüklü Lahana Sarması (Nahna Köftesi) ve Simit Pilavı Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı.MALATYA (İGFA)- Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Malatya’nın lezzetlerinden olan Pöçüklü Lahana Sarması ve Simit Pilavı, Malatya’da 32 ve 33’üncü coğrafi tescil belgesi alan ürünler oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonunda gerçekleştirilen gastronomi değerlendirme toplantısında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan Pöçüklü Lahana Sarması ve Simit Pilavı’nın tescil belgelerini Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teslim etti.

Başkan Gürkan Malatya’nın yemeklerine coğrafi işaret belgesi almaya devam ettiklerini belirtti.

Belge takdiminin ardından Vali Hulusi Şahin ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri AbdulvahapYoğunlu ile paydaş kurum ve STK’ların katılımlarıyla Malatya UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı İstişare Toplantısı gerçekleştirdi.