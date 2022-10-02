Malatya'nın altyapısına 600 milyon TL'lik dev yatırım

Malatya'da altyapı, üstyapı, ulaşım, turizm, sağlık ve sosyal entegrasyon anlamında birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehrin sağlam temeller üzerinde yükselmesi için altyapı yatırımlarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü 2023 yılı için maliyeti 600 Milyon TL’yi bulan 60 adet proje hazırladı.MALATYA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın çizdiği vizyon doğrultusunda, 2023 yılı için Malatya genelinde maliyeti 600 milyon TL’yi bulan 60 adet proje hazırladı.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 2023 yılının Malatya’nın yatırım yılı olacağını ifade ederek, “Yatırımlar tesadüf değildir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan, şehrimizin Türkiye’nin ve Dünya’nın parlayan yıldızı olması için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Sayın Başkanımızın bu mücadelesi bizlere güç veriyor. Bizlerde, şehrimizin geleceğini garantiye almak adına altyapı anlamında büyük projeler hazırladık. 2023 yılı için 60 tane proje hazırladık. İnşallah bunları tek tek hayata geçirerek, şehrimizi altyapı sorunlarından arındıracağız” dedi.

MALİYETİ 600 MİLYON TL OLAN 60 PROJE HAZIRLADIK

Yapılan yatırımların arka planında doğru ve hızlı bir projelendirme olduğunu ifade eden MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, çok başarılı bir ekiple çalıştıklarını söyledi.

Mert, “2023 yılı içinde planladığımız yaklaşık 600 milyon liralık yatırımımız var. 2022 yılının sonu ve 2023 yılında bu projelerin ihalesi yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda susuz bir yer bırakmayacağız. Atıksuların akarsulara karışmaması için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarda Proje Birimimiz görünmeyen tarafımız. Her imalatın altında çok ciddi bir çalışma var. Arkadaşlarımız projelerimizi hazırlıyorlar. Eksik olan kısımlar üzerinde çalışıyorlar. Etüt ve Plan Proje Şube Müdürlüğümüz bu işe ciddi emek veriyor. Çok başarılı bir ekibimiz var. Daire Başkanımız, müdürlerimiz ve personellerimiz alanında uzman kişiler. Her yatırımımız çok önemli. Hatalı yada eksik yapılan bir proje devletimize kurumumuza ek külfet getireceği için hızlı ama çok dikkatli çalışmaları gerekiyor. Bu konuda hassas çalışmalar gerçekleştiren ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum”diye konuştu.