Malatya Müftüsü Işıldar'a veda yemeği

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,Aksaray Müftülüğüne atanan Malatya Müftüsü Veysel Işıldar onuruna Nikâh Sarayında veda programı düzenledi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, Aksaray'a tayin olan İl Müftüsü Veysel Işıldar onuruna veda yemeği düzenledi.

Veda programında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 3,5 yıl önce Malatya’da görevine başlayan Müftü Işıldar'ın görevini hakkıyla yerine getirdiğine inandığını söyledi. Müftü Işıldar'ın güzel çalışmalar yaptığını belirten Başkan Gürkan, "Malatya’da görev yapan Malatya’nın havasını teneffüs eden Malatya’da ayrılsa bile gönlü buradadır, Malatyalıların gönlüde ondadır. Malatyalıların gönlünde özel bir yerleri vardır. Yolunuz açık olsun inşallah gittiğiniz yerde de güzel sedalarınızı duyacağız. Biz sizden razıydık Allah da sizden razı olsun” dedi.

Başkan Gürkan, Aksaray Müftülüğü'ne atanan Veysel Işıldar’a plaketle yeni görev yerinin hayırlı olmasını diledi.