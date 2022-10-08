Malatya mazisini geleceğe hazırlıyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde Genel Sekreter Cemal Noğay, Şirket Genel Müdürleri, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve Mahalle muhtarları ile birlikte Orduzu Spor Kompleksinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.MALATYA (İGFA) - Malatya’nın geleceğine yönelik yatırımların yapıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya’mızı mazisine layık istikbale hazırlamak için bütün personelimizle, muhtarlarımızla, paydaşlarımızla birlikte el ele vereceğiz Malatya tek yürek mazisine layık istikbale hazırlanıyor diyeceğiz ve gereğini yapacağız” dedi.

Malatya’nın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kalkındığını gördüklerini ifade eden Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, “Sadece şehir merkezine yapılan çalışmaları değil, Akçadağ’da gençlik merkezini, Arguvan’da spor salonunu, Darende’deki hizmetlerimizi yine Pütürge’deki yollarımızı, mahalle merkezimizdeki kütüphanemizi, Özel Harekât Merkezini bacasız fabrika olarak düşündüğümüzde 4 bin personelin Malatya’da görev yapmasıyla birlikte şehrimiz önemli bir merkez kazanacaktır. Yapılan çalışmalar başkanımızın ön görüsüyle ileriye dönük yapılan çalışmalar. Örneğin bir yemek ve ekmek fabrikası için değerlendirdiğimiz zaman pandemi döneminde veya afet döneminde ne kadar gerekli olduğunu gördük ve göreceğiz. Başkanımızın hizmetlerini gördüğümüzde şehrimizin büyükşehir ile kalkındığını görüyoruz. Tecde mahallesinde, Banazı’da, Orduzu mahallesinde yapılan çalışmaları gördüğümüzde şehrimizin tamamına hizmet eden yatırımları görmekteyiz. Yani tarihten spora, spordan sağlığa, sağlıktan kültür alanına her hizmeti görüyoruz. Arslantepe’nin UNESCO kalıcı listesine alınması ve EXPO 2028’in Malatya’ya kazandırılması şehrimiz için önemlidir. 2016 yılında Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminde Başkanımız Antalya’da yapılan EXPO’ya katılmış ve jüri özel ödülü almıştı. Orada gelişen süreç bizi 2028’e taşıdı. Başkanımız şehrimizin daha ileriye gitmesi için, dünya arenasında tanınması için çalışıyor. EXPO 2028 denildiğinde Malatya akla gelecek. Büyükşehir Belediye Başkanımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz çünkü bütün şehir büyükşehir belediyemizle kalkınıyor” dedi.

HİZMETLERİMİZİ GEZMEKLE BİTİREMEZSİNİZ

Muhtarlarla birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından Orduzu Spor Kompleksini gezdiklerini söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Kompleksimizde gençlik karşılama merkezimiz bitmek üzere. Jimnastik salonu ve 5 bin kişilik spor salonumuzda çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede çevre düzenlemesiyle birlikte EXPO 2028’e hazırlanan bir Malatya’yı görüyoruz, alanı görüyoruz. Bu çalışmaların özellikle küresel ekonomik kriz döneminde yapıldığını görünce bu konuda hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, bakanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Hizmetlerimizi gezmekle bitirme şansımız yok. Çalışmakla her şey oluyor. Durmak yok yola devam diyeceğiz. Malatya’mızı mazisine layık istikbale hazırlamak için bütün personelimizle, muhtarlarımızla, paydaşlarımızla birlikte el ele vereceğiz Malatya tek yürek mazisine layık istikbale hazırlanıyor diyeceğiz ve gereğini yapacağız” diye konuştu.