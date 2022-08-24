Malatya maliyetleri düşerecek GES kuruyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, artan enerji maliyetlerini en aza indirgemek adına Güneş Enerji Santrali (GES) için harekete geçti.MALATYA (İGFA) - Malatya'da çalışmalar kapsamında Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi’nde 5,7 MW güce sahip GES projesi için çalışmalar başladı.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ve beraberinde teknik heyetten oluşan bir ekip çalışmaları yerinde inceledi.

Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Fatih Sağlam, GES için saha çalışmalarının başladığını ifade ederek, “Yaka Mahallesi’nde 5,7MW gücündeki Güner Enerjisi Santrali tesisinin saha çalışmalarına başladık. Şu an saha düzeltmelerini yapıyoruz. Mevcutta 2 MW’lık Kurulu gücümüz var. Bu tesisin tamamlanmasıyla beraber toplamda 8 MW gücünde GES tesisimiz olacak" dedi.

"KENDİ ENERJİMİZİ ÜRETMEK ZORUNDAYIZ"

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün enerji giderlerinden kurtarılması gerektiğini vurgulayan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yenilenebilir enerji hamlesinin bir an önce yapılması noktasında kesin talimatlarının olduğunu kaydetti.

Başkan Gürkan’ın bu noktada tam destek verdiğini açıklayan MASKİ Genel Müdürü Mert, enerji tasarrufu ile ilgili çok ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Yüzde 40’a yakın enerji tasarrufu yaptık. Çünkü kayıp kaçak ve cazibeli suların vatandaşa sunulması anlamda kırsalda ve merkezde yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Geriye kalan enerji kısmımızda bize ciddi maliyet getiriyor. GES Projeleri ile maliyeti 2024 yılı içinde sıfırlamak istiyoruz. Yaka GES, İnşallah 4-5 ay içerisinde MASKİ’nin hizmetine sunulacak, bize bir katkı sağlayacak" diye konuştu.