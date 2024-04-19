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Malatya Kent Konseyi ‘Hamit Fendoğlu' Anısına Program düzenledi

Malatya Belediye Başkanı iken 17 Nisan 1978'de postayla gönderilen bombalı paketi evinde açarken, gelini Hanife, torunları Bozkurt ve Mehmet Kürşat ile birlikte katledilen Hamit Fendoğlu (Hamido) için şehit edilişinin 46 yıldönümünde Malatya Kent Konseyi'nde program düzenlendi

GÜNDEM 19.04.2024, 17:41
Malatya Kent Konseyi ‘Hamit Fendoğlu' Anısına Program düzenledi

Malatya Belediye Başkanı iken 17 Nisan 1978'de postayla gönderilen bombalı paketi evinde açarken, gelini Hanife, torunları Bozkurt ve Mehmet Kürşat ile birlikte katledilen Hamit Fendoğlu (Hamido) için şehit edilişinin 46. yıldönümünde Malatya Kent Konseyi'nde program düzenlendi.MALATYA (İGFA) - Malatya Kent Konseyi Kültür Mirası Okulu eğitimleri kapsamında ‘Malatya’da Yerel Siyasetin Dönüşümü Üzerinde Hamit Fendoğlu’nun Etkisi’ konulu program gerçekleştirildi. Programa konuşmacı olarak katılan İnönü Üniversitesi Doktora öğrencisi Canan Katılmış, Hamit Fendoğlu’nun şehit edilişinin 46. yıldönümünde hayatında kesitler sunarak katılımcılara bilgiler verdi.

Programa Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, Malatya Kent Konseyi Tarih ve Kültür Mirası Çalışma Grubu Temsilcisi Orhan Tuğrulca, İnönü Üniversitesi Doktora Öğrencisi Canan Katılmış, Malatya Kanaat Önderi Naci Şavata ve Kültür Mirası Okulu öğrencileri katıldı.

KÜLTÜR MİRASI OKULU’NUN BEŞİNCİ PROGRAMI

Malatya Kent Konseyi Tarih ve Kültür Mirası Çalışma Grubu Temsilcisi Orhan Tuğrulca, “Malatya Kültür Mirası Okulu projemizin beşinci oturumunda Canan Katılmış hocamızı misafir ediyoruz. Malatya’nın tarihini, kültürünü, kültürel mirasını belli aralıklarla ele alıyoruz. Malatya’mızın önemli şahsiyetlerinden biri olan Hamit Fendoğlu’nu yerel siyasette etkisi konusunda bizlere katkı sağlayan Naci Şavata ve Canan hocamıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

HAMİT FENDOĞLU, HAKİKAT KARŞISINDA SUSAN BİRİ DEĞİLDİ

Tarihsel süreç içerisinde yaşananları değerlendirmek gerektiği söyleyen Canan Katılmış, “Hamit Fendoğlu’nu da bulunduğu dönem içerisinde değerlendirmemiz gerekir. Yaşamış olduğu süreçte o dönemdeki sosyal, ekonomik ve siyaset vb. konuları değerlendirerek olayları ele almamız lazım, çok partili döneme geçilmesi ile birlikte 1950’lerden sonra 1980’li yıllara kadar Hamit Fendoğlu’nun aktif siyasi sürecini görüyoruz. Hamit Fendoğlu hatıra defterinde kendini şöyle tarif ediyor; Hamido’dur benim adım. ‘Ha’ ile haktan yana ‘Mi’ ile milletten yana ‘Do’ ile doğruluktan yana diye bir anı defterine not düşüyor. Hamit Fendoğlu, hitabetinin çok kuvvetli olduğu ve insanları ikna gücünün güçlü olduğuna şahit oluyoruz. Hakikat karşısında susan, sessiz kalan biri olmadığını görüyoruz. ” dedi.  

YAPACAĞI DAHA ÇOK İŞLER VARDI

Hamit Fendoğlu’nun çok değerli ve zeki biri olduğunu söyleyen Katılmış, “Yaşamış olduğu dönemde Hamit Fendoğlu, iyi bir eğitim almış donanımlı bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Bağımsız aday olan Hamit Fendoğlu halkın desteği ile uzun bir aradan sonra seçimleri kazanarak Malatya Belediye Başkanı oldu. Seçim sonrası Almanya’ya geziler düzenliyor. Almanya’daki Malatyalı varlıklı kişilerle görüşüp bağışlar alıyor. Ciddi anlamda projeler hayata geçirmeyi planlıyordu. Yapacağı daha büyük işler varken 4 aylık belediye başkanlığı esnasında kendisine gelen hediye paketini evine götürüp açması sonucu pakette bulunan bombanın patlaması ile birlikte iki torunu Bozkurt ve Mehmet Kürşat Fendoğlu, gelini Hanife Fendoğlu ile birlikte kendisi de şehit oluyor” dedi.    

Katılmış, Hamit Fendoğlu’nun hayatının belli zamanlarında çekilmiş olan fotoğraflarını katılımcılar ile paylaştıktan sonra program soru cevap bölümü ile sona erdi.

 

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