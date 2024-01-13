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Malatya itfaiyesinden 2023'te yoğun mesai

GÜNDEM 13.01.2024, 15:21
Malatya itfaiyesinden 2023'te yoğun mesai

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2023 yılı içerisinde 8 bin 47 olaya müdahale etti.  Etkin ve başarılı çalışmalar yaparak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da yoğun mesai harcadı.

MALATYA (İGFA) - İtfaiye teşkilatı tarafından son bir yıl içerisinde, 3 bin 510 ev, işyeri, ormanlık, makilik ve fidanlık, baca, araç,  odunluk, bahçe ve ot yangını, 790 trafik kazası, bin 150 hayvan kurtarma, 12 boğulma olayına ve 478 su baskını ile 2 bin 107 diğer faaliyetler olmak üzere toplam 8 bin 47 olaya müdahale edildi.

Sadece olaylara müdahale etmekle kalmayan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, aynı zamanda eğitici bilgilendirici faaliyetlerini de yoğun bir şekilde sürdürmekte. Eğitim Faaliyetleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişiler ve öğrenciler olmak üzere 168 noktada toplam 46 bin 629 kişiye yangın eğitimi verildi.

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat tarihinde yaşamış olduğumuz asrın felaketi sonrasında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Konteyner Kentlerde 2024 yılı kış aylarında olumsuzlukların yaşanmaması can ve mal kayıplarının önlenmesi noktasında büyük hassasiyet gösteriyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı eğitim birimlerince talepler doğrultusunda birçok konteyner kentte yangın eğitimleri veriyor. Konteyner kentlere yangın söndürme cihazı kullanımı ve olası yangın tedbirleriyle alakalı uyarıcı afişler de asıldı.

Kendi içerisinde de mesleki eğitim ve fiziki spor çalışmalarını da düzenli bir şekilde yapan Büyükşehir İtfaiyesi bu doğrultuda; ilk yardım eğitimi, temel itfaiye eri eğitimi, arama kurtarma eğitimi, olay yeri inceleme eğitimi, su altı dalış eğitimi, yüksekte çalışma eğitimi ve tünel yangınları eğitimlerinin alındığı ifade edildi.

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