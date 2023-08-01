Malatya İtfaiyesi Temmuz'da 845 olaya müdahale etti

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 2022 Temmuz ayında toplamda 484 olaya müdahale ederken, 2023 Temmuz ayında ise 845 olaya müdahale etti.MALATYA (İGFA) - Malatya’da her yaz bilinçsiz bir şekilde yakılan anız yangınlarından dolayı doğaya büyük tahribatlar verildiğini belirten Büyükşehir Belediyesi itfaiye Dairesi Başkanı MustafaKatipoğlu, tarlalarda veya bahçelerde bilerek yakılan anız yangınlarına ilgili kurumlar tarafından cezai işlemlerin uygulandığını söyledi.

Malatya genelinde ot, çöp ve anız yangınlarının sık yaşandığını belirten Katipoğlu, “Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi olarak geçtiğimiz yıllarla kıyaslama yaptığımızda bu yıl daha fazla yangına müdahale etmekteyiz. 2022 Temmuz ayında toplamda 484 olaya müdahale ederken 2023 Temmuz ayında ise ekiplerimiz 845 olaya müdahale etti" dedi.

Katipoğlu konuşmasında, piknik amaçlı yakılan mangalların tam anlamıyla söndürülmeden bırakılması ormanlarımızda ve piknik alanlarında yangınlara neden olduğuna dikkati çekerek, "Vatandaşlarımızın yakmış oldukları ateşlerin tam anlamıyla söndüğünden emin olduktan sonra piknik alanını terk etmeleri gerekiyor.Ormanlar kolay yetişmiyor bir başka canlının yaşam hakkını elinden almaya kimsenin hakkı yoktur. Oksijen kaynaklarımızı koruyalım. Kurallara riayet edelim. Malatya hepimizin hep birlikte Malatya’yı koruyalım” diye konuştu.