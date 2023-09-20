Malatya İtfaiyesi'nden duyarlı davranış

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrasında yıkılan Bayrak Apartmanı’nın enkazında buldukları özel eşyaları, sahibine teslim ettiler.MALATYA (İGFA) - Yeşilyurt ilçesi Salköprü Mahallesi’nde bulunan Bayrak Apartmanı’nda yaşayan Tuba Yaşar ve ailesinin enkazdan çıkarılan düğün fotoğrafları, bir miktar parası, kimlikleri ve telefonları Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu tarafından, Yaşar ailesine teslim edildi.

Enkaz altında kalan eşyaların bulunmasından teslim edilmesine kadar olan süreci anlatan İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, “Salköprü Mahallesi Bayrak Apartmanı’nda yanlış hatırlamıyorsam yaşanan 6 Şubat depreminde 16-17 canımızı kaybetmiştik. Tabii bunlar çok üzücü hadiseler. Biz Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak 04.17’de meydana gelen ilk depremden hemen sonra hızlıca sahaya çıkmıştık. İlk depremde Malatya’da yıkılan bina sayısı 130-135 civarındaydı. Sadece İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler değil diğer birimlerdeki personeller ile çok hızlı bir şekilde organize olduk. Saat 13.00 civarında iken yaklaşık 100 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu. İkinci depremin olmasıyla birlikte enkaz altında kalan ekiplerimiz oldu. Tuba Hanım da depremde enkaz altında kalan vatandaşlarımızdan birisidir. Tuba Hanım ve ailesi Bayrak Apartmanı’nın en üst katında oturdukları için üst katın tam çökmemesinden dolayı kendi imkânlarıyla enkazdan çıkmayı başarabilmişler. Bizim arkadaşlarımız da Bayrak Apartmanı’ndaki diğer vatandaşları kurtarmaya çalışırken buldukları kıymetli eşyaları, o an orada bir kolluk kuvveti varsa onlara teslim ederlerdi. Eğer herhangi bir kolluk kuvvetine rastlamazlarsa kıymetli eşyaları güvenli bir şekilde muhafaza ederiz ve daha sonra sahibine ulaşmaya çalışırız. Eğer sahibine ulaşamazsak emniyete veya jandarma bölgesinde ise jandarmaya teslim ederiz. Bayrak Apartmanı’nda da itfaiyeci arkadaşlarımız bazı özel eşyalar bulmuşlardı. Eşyaların Tuba Hanım’a ait olduğunu öğrendikten sonra eşyalarını kendilerine teslim edebilmek adına ulaştık. Kendileri de sağ olsunlar itfaiye binamıza kadar geldiler. Tabii buradaki en mutlu olay Tuba Hanım ve ailesinin sağ olmasıdır. Bir kez daha kendilerine geçmiş olsun diyoruz. İtfaiye ekipleri cansiperane fedakârca çalıştı. Kendilerinin de bir depremzede olduklarını unutarak, yardıma ihtiyacı olan canlara ulaşmak için canhıraş çalıştılar. Ben bir kez daha İtfaiye Dairesine bağlı çalışan ekiplerimize teşekkür ederim” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine teşekkürlerini ifade eden depremzede vatandaş Tuba Yaşar, “İtfaiye ekiplerinin bize ait eşyaları bulup getirmesi çok kıymetli çünkü evimiz yıkıldı ve buradan bir küçük eşya bile çıkarıp bulmam benim için çok önemliydi. O yüzden Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine çok teşekkür ederim. Onlarda depremzede olmalarına rağmen her enkazın başında bulundukları için ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.