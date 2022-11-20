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Malatya İtfaiyesi'nden baca temizliği uyarısı

GÜNDEM 20.11.2022, 12:06
Malatya İtfaiyesi'nden baca temizliği uyarısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, havaların soğudu ve kış mevsiminin geldiği bu dönemde vatandaşları baca temizliği yaptırmaları konusunda uyardı.MALATYA (İGFA)  - Kış mevsiminde yapılması gereken yangın güvenliği hazırlıkları için uyarılarda bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, tıkalı bacalarda duman çıkışının sağlanamaması nedeniyle çıkan yangınların ve karbon monoksit zehirlenmelerinin yaşandığını belirterek baca temizliği ile bu olumsuz vakaların önüne geçilebileceğini vurguladı. Kış mevsimi içerisinde bacaların temizlenmemesinden kaynaklı yıl içerisinde 40 ile 60 arasında vakanın yaşandığı da belirtildi. Vatandaşların baca temizliği konusunda Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden gerekli bilgilerin alınabileceği de ifade edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, vatandaşların kesinlikle eski yöntemleri yani yakarak veya başka yöntemler deneyerek bacalarını temizlememeleri konusunda uyardı.

"Hemşerilerimiz itfaiye daire başkanlığımıza veya 112 çağrı merkezine ulaştıkları takdirde yetki verilmiş olan firmalarla irtibat kurulmaları sağlanacaktır" diyen Katipoğlu, "Şehrimizde yıllık ortalama 40 ile 60 arasında yangınların büyük sebebi bacalardan kaynaklı çıkmaktadır. Buda bacaların her yıl rutin olarak temizlenmemesi veya soba kurulurken doğru kurulmadığından dolayı duman tepmesi veya farklı olaylardan dolayı yangınlara sebep olmakta ve karbonmonoksit zehirlenmelerinin sonucunda ölümlü olaylar yaşanmakta. Bunların yaşanmaması için kesinlikle baca temizliğine ve sobaların doğru kurulumuna önem verilmeli. Evlerimizde elektrikli ev aletleri de kullanmaktayız. Bunlarında yetkili servislerce bakımlarının yaptırılması gerekmektedir. Hemşerilerimizin bu konulara dikkat etmeleri ve önem vermelerini istiyoruz” diye konuştu.

Malatya itfaiyesi olarak vatandaşların 7/24 yanlarında olduklarını dile getiren Katipoğlu, “Kış mevsimlerinde en çok karşılaştığımız yangınlardan biri de çatı yangınları oluyor. Yazın açık alanlarda çıkan yangın sayısı çok ama kış aylarında daha riskli yangınlarla karşı karşıya kalıyoruz. Kapalı alanlarda yangınlar oluyor. Özellikle soba ve baca kaynaklı çatılarda büyük yangınlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Çatılarında kesinlikle temiz tutulması gerekiyor. Çatılarda yanıcı, yakıcı hiçbir malzemenin bulunmaması, çatıların depo mantığıyla kullanılmamasını ve ateşli hiçbir şeyin olmamasını vatandaşlarımızdan rica ediyoruz” dedi.

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