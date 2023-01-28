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Malatya itfaiyesi fazla mesai yaptı

GÜNDEM 28.01.2023, 13:22
Malatya itfaiyesi fazla mesai yaptı

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2022 yılı içerisinde 7 bin 178 olaya müdahale etti. MALATYA (İGFA) - Etkin ve başarılı çalışmalar yaparak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da yoğun mesai harcadı.

Konuyla ilgili olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının Malatya genelinde 20 ayrı noktada, 55 araç ve 238 personelle 7/24 hizmet verdiği belirtildi.  Her noktada hizmetlerini yoğun bir şekilde sürdüren itfaiye teşkilatının 2022 yılı içerisinde 2824 itfaiye ve 4354 tali olay olmak üzere toplamda 7 bin 178 olaya müdahale ettiği kaydedildi.

Açıklamada, itfaiye teşkilatı tarafından son bir yıl içerisinde, 1915 ev, işyeri, baca, araç,  odunluk, bahçe ve ot yangını, 323 trafik kazası, 197 kurtarma olmak üzere toplam 520 olaya müdahale edildiği bildirildi.  İtfaiye tarafından ayrıca, 8 boğulma olayına müdahale edilirken, 12 ormanlık, makilik ve fidanlık yangınlarına ve 74 su baskını olayına müdahale ettiği ifade edildi.  Ayrıca Sualtı Arama Kurtarma Ekibi tarafından da boğulma vakaları haricinde 33 adet diğer görevlere müdahale edildi (su altından araç çıkarma, feribot pervane vb.)

Yapılan açıklamada sadece olaylara müdahale etmekle kalmayan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının, aynı zamanda eğitici bilgilendirici faaliyetlerini de yoğun bir şekilde sürdürdüğü belirtildi.  

Eğitim Faaliyetleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişiler ve öğrenciler olmak üzere 112 noktada toplam 29 bin 117 kişiye yangın eğitimi verildiği bildirildi.

Kendi içerisinde de mesleki eğitim ve fiziki spor çalışmalarını da düzenli bir şekilde yapan Büyükşehir İtfaiyesi bu doğrultuda; ilk yardım eğitimi, temel itfaiye eri eğitimi, arama kurtarma eğitimi, olay yeri inceleme eğitimi, su altı dalış eğitimi, yüksekte çalışma eğitimi ve tünel yangınları eğitimlerinin alındığı ifade edildi.

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