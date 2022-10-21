Malatya-Hekimhan 35 dakika kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Malatya'yı Sivas'a bağlayan Malatya-Hekimhan bölünmüş yolun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun teşrifleriyle 22 Ekim'de hizmete açılacağını duyurdu.MALATYA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Malatya-Hekimhan 16. Bölge Hududu Yolu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Ticaret ve sanayi merkezi olarak ülke ekonomisine katkı sağlayan Malatyada hayata geçirilen karayolu yatırımlarıyla; yol standardı yükseltilerek, şehrin gelişiminin desteklendiği vurgulanan açıklamada, Malatya'yı Hekimhan ilçesine bölünmüş yol konforuyla bağlamak amacıyla inşa edilen Malatya-Hekimhan 16. Bölge Hududu Yolunun 22 Ekimde vatandaşların hizmetine sunulacağı kaydedildi.

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Yolun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun teşrifleriyle açılacağı belirtilen açıklamada, "Malatya-Hekimhan-16. Bölge Hududu Yolu, Türkiyedeki karayolu ağının kuzey - güney aksında bölünmüş yol bütünlüğünün oluşturulmasına da katkı sağlayacak. Eğim ve genişlik bakımından ihtiyaca cevap veremeyen engebeli bir arazide bulunan mevcut yolun, fiziki ve geometrik standartları tüneller ve köprüler ile yükseltildi. Halkımıza kesintisiz, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunuyoruz. Proje ile mevcut güzergaha göre yol 3.7 kilometre kısalacak. Seyahat süresi ise yaklaşık 35 dakika azalacak" ifadelerine yer verildi.