Malatya Doğanşehir'de istişare toplantısı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlığında, ilçelere yapılacak yatırımlarla ilgili istişare toplantısı Doğanşehir'de gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Genel Sekreter Cemal Noğay, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, meclis üyeleri, Genel Sekreter yardımcıları ve daire başkanları katıldı.

2019’dan bu yana Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğanşehir ilçesine yapılan hizmetler neticesinde, ilçedeki sorun ve eksikliklerin giderildiğinden bahseden AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, “2019 yılından bu yana Selahattin Başkanım ilçemize çok güzel yatırımlar yaptı. Göreve geldiğinde, ‘kanalizasyonsuz, susuz, asfaltsız hiçbir yer kalmayacak’ dedi ve hakikaten de dediği bütün yatırımları gerçekleştirdi” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkürlerini sunan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçemize güzel hizmetler verildi. Doğanşehir’de ne zaman bir eksiklik olursa Büyükşehir Belediyesi daire başkanlarına ulaştık ve her zamanda bizlere gereken ilgi ve alakayı gösterdiler. Doğanşehir’imize yapılan hizmetlerden dolayı başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve ekibine şahsım, hemşerilerim adına teşekkür ederim” diye konuştu.

Doğanşehir ilçesine Büyükşehir Belediyesi'nin önemli ölçüde destek verdiğinin altını çizen Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, “Doğanşehir ilçesinde 15 aydır görev yapıyorum. Bu süreç boyunca Selahattin Gürkan Başkanım ve ekibi ilçemize her türlü desteği verdi. Destekleriniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. 2023 yılında da Doğanşehir’imizde olan eksiklikleri sizlerle beraber tamamlamış oluruz. Yapılan çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

2023 yılında Cumhuriyetin 100. Yılına yakışır çalışmaların yapılacağını vurgulayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmaların kaymakamımız, belediye başkanımız, ilçe başkanımız ve meclis üyelerimiz tarafından takdir edilmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. ‘Marifet iltifata tabidir, müşterisi olmayan mal zayidir’ derler. Doğanşehir’imizde de asfaltsız yolun, kanalizasyonsuz yerin kalmadığını, arıtma tesisinin, çevre ve meydan düzenlemesinin, sportif faaliyetlerin yürütüldüğü alanların yapıldığını görüyoruz. Kültürel miraslarımızın ayağa kalmasının hemen hemen büyük bir bölümü bizim zamanımızda gerçekleşmiştir. Çalışmalarımızın Doğanşehir’imize ve Malatya’mıza hayırlı uğurlu olasını temenni ediyorum. 2023 yılında 3 milyon 300 bin metrekare alana sahip Beydağı Tabiat Parkı, 300 bin metrekarelik Yüzüncü Yıl Parkı, Dünya Kayısı ve Ticaret Merkezinin, Özel Harekât Merkezinin, Yimpaş’ın, ekmek ve yemek fabrikalarının, Kuzey ve Güney Kuşak Yollarının faaliyete geçeceği bir yıl olacak ve bu yatırımlarımızla Malatya, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına hazır bir şekilde girecek” dedi.