Malatya Doğanşehir Belediyesi vatandaşların yanında

Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt mahalle gezilerine devam ediyor, vatandaşları ziyaret edip sorun ve talepleri yerinde dinliyor.MALATYA (İGFA) - Vatandaşların yakın ilgi gösterdiği Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Elmalı, Küçüklü, Gövdeli ve Bıçakçı mahallelerini ziyaret etti.

Başkan Durali Zelyurt; " Doğanşehir'imizin bir çok Mahallesi'nde olduğu gibi Gövdeli Mahallemizde çalışmalarımız devam ediyor. Arazi yollarımızı, parklarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra okul bahçelerini yapıyoruz, sulama kanalı temizliği ve harfiyat temizliği yapıyoruz ve hiç boş durmadan yolumuza devam ediyoruz. Tüm imkanlarımız ile vatandaşımızın yanında oluyor taleplerini yerine getiriyoruz. Sosyal belediyecilik adına üzerime düşeni yapıyoruz." dedi.

Mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Zelyurt 'a mahallelerine yaptıkları çalışmalarından ve devamlı olarak ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini belirttiler.