Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt çocuklarla buluştu

Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, MİAD Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 6-12 yaş grubu 50 çocuk ile Belediyenin Beypınarı Sosyal Tesislerinde kahvaltıda bir araya gelerek, çocuklar ile sohbet etti.MALATYA (İGFA) - Malatya'nın Doğanşehir Belediyesi Beypınarı Sosyal Tesislerinde gerçekleşen etkinlikte çocuklar sabah kahvaltısı yaptıktan sonra tesisin parkında doyasıya eğlendi. Belediye Başkanı Durali Zelyurt çocuklar ile sohbet ederek yakından ilgilendi.

Çocuklar ile sohbet eden Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Çocuklar gülerse tüm dünya güler diyerek sözlerine şöyle devam etti. “Çocuklar gülerse tüm dünya güler. Miad Çocuk Yetiştirme Sitesi 6-12 yaş, 50 çocuğumuz ile Beypınarı Tesislerimizde bir araya geldik. Onların mutlu ve neşeli halleri bizleri de mutlu etti. Aile ortamının hissettirildiği, huzurlu ve mutlu yetişmesine vesile olan MİAD çalışanlarına teşekkür ederim. Bu çocuklarımız kimsesiz değil, çünkü sizler varsınız. Hepimiz bu çocuklarımıza sahip çakmalıyız. Çocuklar ile yaptığım sohbette çok mutlu olduklarını gördüm, neşeli halleri var. Bunun yanı sıra özgüvenlerinin yüksek olduğunu gördüm. Bu konuda yöneticilere ve annelerine çok teşekkür ediyorum.” Dedi.

Düzenlenen etkinliğe 6-12 yaş 50 çocuk ve görevli personeller katılım sağladı.

Çocuk Evleri Sitesi Müdür Yardımcısı Ali Yahşi ise Belediye Başkanı Durali Zelyurt’a böyle bir etkinlikten dolayı teşekkür etti.