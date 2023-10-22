Malatya Doğanşehir araç filosunu genişletiyor

Doğanşehir Belediyesi araç filolarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Belediye bünyesine 2 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu ve 1 adet traktör ekledi. Doğanşehir İlçe Belediye Başkanı Durali Zelyurt yeni gelen araçlar ile ilgili bilgiler verdi.MALATYA (İGFA) - Malatya'da Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt; şu anda 2 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu ve 1 adet traktörün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan tamamı belediyemizde çalıştırılmak üzere hibe edildiğini söyledi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum döneminde görüşmelerini yaptıklarını ifade eden Başkan Zelyurt, "Bu ihtiyaçlarımızı yerinde görerek bize bu hibeleri vermişlerdir. Bizim bu süreç içerisinde 1 adet Loder, 2 adet pikap ve bu arada 1 adet kamyon olmak üzere bu deprem sürecinde iş makinelerimizi ve araç filolarımızı büyütoyuruz. Çevre Bakanlığı'mıza depremden sonra ve depremden önce bizlere gösterilen bu ilgiden dolayı Cumhurbaşkanımıza, Çevre Şehircilik Bakanımıza teşekkür ediyorum.İlçemize hayırlı olsun diliyorum. Araç filomuzu genişletmeye devam ediyoruz. Hizmet için buradayız biz vatandaşa hizmet için devam edeceğiz. Yaparsa AK Parti yapar diyoruz.Memleketimize ve İlçemize hayırlı İnşallah rabbim bir daha böyle bir felaket göstermez" diye konuştu.