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Malatya deprem şehitlerini bu ormanda yaştacak

GÜNDEM 13.11.2023, 15:08
Malatya deprem şehitlerini bu ormanda yaştacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Şubat tarihli depremlerde hayatını kaybeden 1246 deprem şehidinin anısına, Beydağı Tabiat Parkı’nda 1246 fidanın toprakla buluştuğu Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı oluşturuldu.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyei, 1246 deprem şehidinin ismini yaşatmak adına hatıra ormanında oluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan hatıra ormanındaki fidan dikim programına, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mustafa Er, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Emniyet Müdürü Arif Çankal, STK Başkanları, Kamu Kurum ve Kuruluşu Temsilcileri ile deprem de yakınlarını kaybetmiş şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

TUTAL: HER FİDAN BİR ŞEHİDİMİZİ TEMSİL EDİYOR

Şehit Aileleri adına bir konuşma yapan Yusuf Kenan Tutal ise, “Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza,  2. Ordu Komutanımıza, İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Her fidan bir şehidimizi temsil ediyor. Her fidanda bir canımızı yaşatmamıza vesile olan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.  

Düzenlenen program kapsamında bir konuşma yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Büyükşehir Belediye Başkanıma şehitlerimizin isminin yaşatılması adına gerçekleştirmiş olduğu bu törene katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. 6 Şubat tarihinde kıyametin provasını yaşadık. Deprem bölgelerinde 50 binin üzerinde insanımız şehit oldu. Malatya’mızda 1246 şehidimiz var. Şehitlerimizi unutmadık unutmayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, şehitler adına fidan dikim programı düzenlemesi bizleri memnun etmiştir teşekkür ediyoruz” dedi.  

Malatya’daki deprem şehitlerinin anısına 1246 fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade edenMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, deprem şehitlerinin anısına oluşturulan Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı’nda şehitlerin adının yaşatılacağını söyleyerek,“Bugün güzel bir gün. Sonbaharın kasım ayı içerisinde güzel bir etkinlik yapıyoruz. Bugün buraya gerek Büyükşehir Belediyesi Park Bahçelere Daire Başkanlığımız gerek Malatya Orman İşletme Müdürlüğü gerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü gerek Jandarma Komutanlığımız gerekse de gönüllü olarak gelen katılımcılarımıza teşekkür ederim. 6 Şubat'ta vuku bulan asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde 1237 vatandaşımızı şehit verdik. Daha sonra 9 vatandaşımızın daha dışarıdan ilimize gelerek defnedilmesiyle 1246 vatandaşımızı kaybetmiş olduk. Ben deprem şehitlerimize ve ülkemizin milli birlik ve beraberliğini koruma noktasında bu vatan için kanını dökmüş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizi rahmetle minnetle şükranla yâd ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmalar sonrasında törene katılanlar tarafından, bin 246 deprem şehidinin anısına Hatıra Ormanına fidanlar dikildi.

    

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