Malatya Darende'de asfalt çalışmaları sürüyor

Malatya genelinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Darende ilçesinde içme suyu, doğalgaz ve kanalizasyon çalışmaları sırasında deforme olan yollarda üst yapı çalışmalarına devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya'nın Darende ilçesinin genelinde alt yapı çalışmalarının yapıldığı cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmaları yapılarak vatandaşların hizmetine sunuluyor. Kaldırım, yol çizgisi ve ışıklandırma çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklar modern bir görünüme kavuşuyor.

Darende genelinde yol bakım çalışmaları için bu yıl 200 milyon liranın üzerinde bir yatırım yapıldığını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay, Darende’ye yaklaşık 100 kilometre birinci ve ikinci kat sathi kaplama yapıldığını söyledi.

Okyay, Malatya merkez ve 13 ilçesindeki tüm vatandaşların yaşam standartlarını artırmak, vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edeceklerini vurguladı.

DEMİR: “YOĞUN ÇALIŞMALAR YAPTIK”

Darende’deki yol çalışmaları hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Hakan Demir, “Bu yıl Darende merkezde Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) çalışmalarımız, mahalle yollarında birinci, ikinci kaplama çalışmalarımız ve aynı zamanda grup yollarında ve mahalle yollarındaki yama işlemlerinde yoğun çalışmalar yaptık. Sungur Mahallesinde, Darende Belediyesi tarafından oluşturulmuş olan bulvarın kaplamasını yapmaktayız. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Darende AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karaman da yapılana çalışmalar hakkında şunları söyledi: “Darende merkez mahallelerinde yol yapım çalışmalarından dolayı çok kıymetli Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan ve ekibine, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan ve ekibine canı gönülden teşekkür eder saygılarımı sunarım.”

ÖZKAN: “DARENDE YOLLARININ YÜZDE 50’Sİ YENİLENDİ”

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ve Darende Belediyesi’nin depremlerden sonra da çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiğine dikkat çeken Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, “Malatya Büyükşehir Belediyemiz bu sene Darende’de doğalgaz ve içme suyu çalışmalarından dolayı tahrip olan yerler yenileniyor. Köylerimizde de gerek sıcak asfalt gerek sathi kaplama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Depremlere rağmen Malatya’da güzel hizmetler oluyor. Büyükşehir Belediyesi ve Darende Belediyesi vatandaşa hizmet noktasında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Malatya, asrın felaketi diye nitelendirilen 6 Şubat depremlerini yaşadı. Depremlerden sonraki hizmetlerin de yerine getirilmesinde Darende Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi gayret göstermektedir. Hamdolsun güzel bir ekip var. Çalışma azmi var. Büyükşehir Belediyesi ve Darende Belediyesi yetkililerine ve ekiplerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

OKYAY: “ALT YAPI ÇALIŞMALARIYLA, ÜST YAPI ZARAR GÖRMÜŞTÜ”

Darende’de yapılan yol çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay yaptığı açıklamada “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda Darende ilçemizdeki saha çalışmalarını yerinde incelemeye geldik. Sungur Mahallesinde hem doğalgaz hem içme suyu hem de kanalizasyon çalışmaları yapılmıştı. Alt yapı çalışması neticesinde üst yapılar zarar görmüştü. Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve Darende Belediyesi ekipleri ortak bir çalışma yürüterek. Darende’deki kaplama ve üst yapı çalışmalarını tamamlama aşamasına geldiler” dedi.

“100 KM BİRİNCİ KAT VE İKİNCİ KAT SATHİ KAPLAMA”

Darende de kırsalda da çok büyük çalışmalar yapıldığının altını çizen Okyay, “Bu sene Darende’de yaklaşık 100 kilometreye yakın birinci kat ve ikinci kat sathi kaplama çalışmaları yapıldı. Bir önceki yıl 120 kilometre çalışma yapılmıştı. Daha önceki yıllarda da Darende’de birinci ve ikinci kat çalışmalarımız yapılmıştı. Zaviye Mahallesi ve diğer mahallelerde de BSK çalışmalarımız ve altyapı çalışmalarımız yapılmıştı” dedi.

“DARENDE’DE YOL BAKIMI İÇİN 200 MİLYON LİRA HARCANDI”

Malatya genelinde vatandaşların yaşam standartlarını artırmak adına Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yoğun çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Okyay, “Şehrimiz 6 Şubat’ta bir felaket yaşadı. Bu felaket sonrasında, önceliklerimiz değişse de 13 ilçemizdeki vatandaşlarımızın hizmetlerden yararlanması adına, Başkanımızın talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli özveriyi gösteriyoruz. Büyük paralar harcanıyor. Bu yıl Darende ilçemize sadece yol bakım çalışmaları için harcadığımız miktar 200 milyon liranın üzerinde. Biz bu güzel ilçemizde yaşam standartlarını artırmak, vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak, konforlarını artırmak adına güzel çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları yapmamızda gerekli bütçeyi sağlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan’a, Darende’de bize destek veren Darende Belediye Başkanı’na, AK Parti Darende İlçe Başkanı’na ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımızın, Darende’ye ve tüm Malatyalılara hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

DEMEZ: “DARENDE İLÇEMİZE BÜYÜK HİZMETLER YAPILMIŞ”

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Demez ise yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın büyük gayretleriyle asfalt çalışmaları yapılıyor. Çok büyük hizmetler yapılmış. Darende Belediye Başkanı İsa Özkan’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.