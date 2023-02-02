Malatya'dan evsizlere Büyükşehir şefkati

Malatya Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda evsiz vatandaşları soğukta yalnız bırakmayarak şefkat elini uzattı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi kış mevsiminde sokakta kalan evsiz vatandaşlara sahip çıkıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler soğuk havalarda mağdur olan vatandaşları tespit ederek pansiyon ve otellere yerleştiriyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri geçmiş yıllarda olduğu gibi soğuk havalarda dışarıda kalan evsiz vatandaşları kentte hizmet vermekte olan pansiyon ve otellere yerleştirmeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar ise kış aylarında sıcak bir ortama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Pansiyon ve otellere yerleştirilen vatandaşların diğer ihtiyaçları da Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.