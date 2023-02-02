Malatya'dan evsizlere Büyükşehir şefkati
Malatya Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda evsiz vatandaşları soğukta yalnız bırakmayarak şefkat elini uzattı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi kış mevsiminde sokakta kalan evsiz vatandaşlara sahip çıkıyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler soğuk havalarda mağdur olan vatandaşları tespit ederek pansiyon ve otellere yerleştiriyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri geçmiş yıllarda olduğu gibi soğuk havalarda dışarıda kalan evsiz vatandaşları kentte hizmet vermekte olan pansiyon ve otellere yerleştirmeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar ise kış aylarında sıcak bir ortama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Pansiyon ve otellere yerleştirilen vatandaşların diğer ihtiyaçları da Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|21
|51
|2. Fenerbahçe
|20
|44
|3. Başakşehir
|20
|40
|4. Beşiktaş
|20
|39
|5. Trabzonspor
|21
|38
|6. Adana Demirspor
|20
|37
|7. Kayserispor
|20
|29
|8. Konyaspor
|20
|27
|9. Gaziantep FK
|21
|25
|10. Alanyaspor
|21
|25
|11. Karagümrük
|20
|23
|12. Ankaragücü
|20
|22
|13. Kasımpaşa
|21
|22
|14. Sivasspor
|21
|21
|15. Antalyaspor
|20
|21
|16. Giresunspor
|21
|21
|17. Hatayspor
|20
|20
|18. İstanbulspor
|20
|15
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|21
|41
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Keçiörengücü
|21
|37
|5. Pendikspor
|21
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|20
|34
|8. Sakaryaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|21
|34
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|20
|29
|12. Adanaspor
|21
|22
|13. Altay
|21
|19
|14. Tuzlaspor
|21
|19
|15. Erzurumspor
|21
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Ö.K Yeni Malatya
|21
|16
|18. Gençlerbirliği
|21
|13
|19. Denizlispor
|21
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|50
|2. Real Madrid
|18
|42
|3. Real Sociedad
|19
|39
|4. Atletico Madrid
|19
|34
|5. Villarreal
|19
|31
|6. Real Betis
|19
|31
|7. Rayo Vallecano
|19
|29
|8. Osasuna
|19
|28
|9. Athletic Bilbao
|19
|26
|10. Mallorca
|19
|25
|11. Almeria
|19
|22
|12. Girona
|19
|21
|13. Sevilla
|19
|21
|14. Valencia
|18
|20
|15. Espanyol
|19
|20
|16. Celta Vigo
|19
|20
|17. Real Valladolid
|19
|20
|18. Cadiz
|19
|19
|19. Getafe
|19
|17
|20. Elche
|19
|6