Malatya'dak kaçak suya geçit yok!

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Malatya genelinde kaçak su kullananları tespit etmek amacıyla yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, “Ekiplerimiz; 2022 yılının ilk 7 ayında yaklaşık bin adreste kaçak su kullanımı tespit ettiler. Gerekli cezai işlemleri başlattık. Kaçak su kullananlara asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri kaçak su kullanıma yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı Kaçak Su Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri 2022 yılının ilk 7 ayında kaçak su kullandığını tespit ettiği 500 kişiye cezai işlem uyguladı.

Malatya genelinde abonelik yapılmaksızın çeşitli yollarla kaçak şekilde su temin edenleri tespit ederek, ilgili yasa ve yönetmeliğe göre cezai işlem uygulandığını hatırlatan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, usulsüz su kullananları tespit etmek için aralıksız çalıştığını söyledi.

Mert, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan, bizlere şu talimatı verdi: ‘İçme suyu olmayan bir yer kalmayacak. Vatandaşımız susuz kalmayacak.’ Ekiplerimiz birlikte sahaya çıktık. Mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. 500 kişilik bir mahalleye yetecek kapasitede su vermemize rağmen 10 haneye su yetiremiyoruz. Sebebi ise kaçak su ve usulsüz su kullanımı. Özellikle kırsal bölgelerde kaçak su kullanımı çok fazla. Ekiplerimiz tarafından kaçak su kullanımını önlemek için düzenli olarak kontroller yapmaktayız. Yapılan kontrollerde kaçak su kullandığını tespit ettiğimiz kişiler hakkında yasal işlem başlatmaktayız. Kaçak su kullanımını önüne geçmek için önlemler almaya ve kontrollerimizi sağlamaya periyodik olarak devam etmekteyiz. Vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Usulsüz su kullanım yapanları 7 gün 24 saat hizmet veren ’Alo 185 Çağrı Merkezimizi’ veya ‘0 (422) 377 74 44’ hattımızı arayarak bildirilebilirler. İhbarda bulunan vatandaşlarımızın kimlikleri bizde saklı kalacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.