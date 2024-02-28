Malatya'da“Emanet” konulu program düzenledi

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi deprem sonrası sosyal ve kültürel etkinlikler yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Eyüp Sultan Camii İmam Hatibi Talha Tuğrulca’nın da katıldığı “Emanet” konulu bir program düzenlendi.MALATYA (İGFA) - Malatya Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen programa Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Eyüp Sultan Camii İmam Hatibi Talha Tuğrulca ve Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri katıldı.

TUĞRULCA; “ EN BÜYÜK EMANET BİZLERE VERİLEN HAYAT”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, “Günümüzde emanet konusu oldukça önemli, bunu hatırlatmak ve önemini anlatmak için bir araya geldik. Emanetin ne anlama geldiği konusunda farkındalık oluşturmak istedik. Katılım gösteren herkese teşekkür ederiz” dedi.

En büyük emanetin bizlere verilen hayat olduğunu söyleyen Eyüp Sultan Camii İmam Hatibi Talha Tuğrulca, “Emanete riayet etmek gerekir. Eşler birbirine emanettir. Çocuklarımız evlatlarımız bizlere emanettir. Yaşadığımız dünya, kâinat bizlere emanettir. Hayat, dostluklar ve çevremiz bizlere birer emanettir. Allah’ın bizlere vermiş olduğu bütün imkân ve nimetler bizlere birer emanettir” dedi.

‘Emanet’ konulu program katılımcıların emanet konusunda yaşadıkları konular ile ilgili soru – cevap ile son buldu.