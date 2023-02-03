Malatya'da zabıtaya tüfekli saldırı: 4 yaralı

Malatya'nın Battalgazi İlçesinde çarşı meydanında görevini yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta personellerine, bölgede izinsiz satış yapmakta olan bir kişi tarafından ateş açıldı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, olay bugün saat 14.45 sıralarında yaşandı.

Battalgazi ilçesi çarşı meydanında bir kişinin panelvan araçla izinsiz ve kaçak olarak kot satışı yaptığının tespit edilmesi üzerine, bölgede görevli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Personelini ilgili vatandaşı uyardı.

Ancak vatandaşın görevli zabıta personeline hakaret etmesi ve taşkınlık çıkarması üzerine, olay yerine Zabıta Devriye ekibi çağrıldı.

Ekiplerin olay yerine gelmesi ile birlikte izinsiz satış yapan vatandaş aracından tüfek çıkararak doğrudan zabıta personellerine ateş açtı.

Açılan ateş sonucunda zabıta personellerinden H.K., F.Ş., A.D. ve K. A. hafif yaralandı.

Olay emniyet ve adli makamlara intikal ettirilirken, hukuki süreç başlatıldı.