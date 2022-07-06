Son Dakika

Malatya'da yol aksı ve ulaşıma sağlık ve konfor geliyor

GÜNDEM 06.07.2022, 16:08
Malatya'da yol aksı ve ulaşıma sağlık ve konfor geliyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Vali Hulusi Şahin, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Demiryolları (TCDD) ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, hemzemin geçitlerdeki çalışmaları inceledi.MALATYA (İGFA) - Eski Malatya Hasırcılar yolu üzerinde bulunan, Turgut Özal Üniversitesi ve Feribot İskelesine giden güzergâhta yer alan hidrolik yapıyla yapılmış, demiryolunun ilk yapılarından olan taş köprünün yerine yapılan tüp geçit çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte hemzemin geçidin trafiğe açılmasının ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından güzergâhta asfalt çalışmaları yapılıyor.

Yapılan çalışmalarla birlikte tek tüp geçişli olan yol gidiş ve geliş olmak üzere iki geçişli hale getirildi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, asfalt çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgiler alarak açıklamalarda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Devlet Demiryollarına sunulan dört projenin de ihalesiyle birlikte yer teslimlerinin yapıldığını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hemzemin geçit çalışmalarının yapıldığı yerin Malatya ile barajı buluşturan, Turgut Özal Üniversitesi ile birlikte tarihi mekânlarla şehri buluşturan bir aks olduğuna dikkati çekti.

Karayolları uhdesinde olan yerin önümüzdeki süreçte Büyükşehir'e devredileceğini belirten Başkan Gürkan, "Biz, şehrimizde yol aksları noktasında alternatiflerin çoğalması, ulaşım ve erişim anlamında hem güvenli hem zamandan tasarruf eden hem de seri bir ulaşım arterleri oluşturma gayreti içerisindeyiz. Gerek yapılan çalışmayla barajla buluşturulması, sahil şeridi yoluyla hem sağa hem de sola aks verilmesi, kuzey çevreyolu ve kuzey kuşak yoluyla buluşturulmasıyla birlikte Anayurt bulvarıyla buluşturulması noktasında planlamamızı devam ettiriyoruz" dedi.

Eylül ayında çalışmaların tamamlanması ile birlikte vatandaşların yol aksı açısından, trafik açısından ve ulaşım erişim anlamında daha sağlıklı bir erişime ulaşacağını söyledi.

Malatya’da yapılacak olan dört projede de Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın büyük gayreti olduğunu belirten Vali Hulusi Şahin ise, şehrin iki yakasını birleştirmenin ötesinde, Malatya’nın bütün kültür değerlerinin hemen hemen bulunduğu, tarihi eserlerinin bulunduğu Eski Malatya bölgesiyle şehri kucaklaştıran ve ileride planlamış olduğumuz kültür yolu projelerinin de can damarı olacak bir yol olduğunu söyledi. 

Devlet Demiryollarının pahalı olan bu işlere ödenek ayırması oldukça zor olduğunu belirten Vali Şahin, "Buraya çok ciddi ödenek ayrılmış. Bu ödeneğin tahsil edilmesinde Büyükşehir Belediye Başkanımızın büyük gayretleri olduğu ortada. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Toplam dört adet demiryolu geçidi şehirde demiryolunun da hızlı akışına hizmet edecek. Bu açıdan da önemli. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğümüzün ve Büyükşehir Belediyemizin ortaklaşa çok başarılı projesini görüyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
30
açık
Namaz Vakti 06 Temmuz 2022
İmsak 03:33
Güneş 05:31
Öğle 13:14
İkindi 17:13
Akşam 20:46
Yatsı 22:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31