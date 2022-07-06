Malatya'da yol aksı ve ulaşıma sağlık ve konfor geliyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Vali Hulusi Şahin, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Demiryolları (TCDD) ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, hemzemin geçitlerdeki çalışmaları inceledi.MALATYA (İGFA) - Eski Malatya Hasırcılar yolu üzerinde bulunan, Turgut Özal Üniversitesi ve Feribot İskelesine giden güzergâhta yer alan hidrolik yapıyla yapılmış, demiryolunun ilk yapılarından olan taş köprünün yerine yapılan tüp geçit çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte hemzemin geçidin trafiğe açılmasının ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından güzergâhta asfalt çalışmaları yapılıyor.

Yapılan çalışmalarla birlikte tek tüp geçişli olan yol gidiş ve geliş olmak üzere iki geçişli hale getirildi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, asfalt çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgiler alarak açıklamalarda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Devlet Demiryollarına sunulan dört projenin de ihalesiyle birlikte yer teslimlerinin yapıldığını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hemzemin geçit çalışmalarının yapıldığı yerin Malatya ile barajı buluşturan, Turgut Özal Üniversitesi ile birlikte tarihi mekânlarla şehri buluşturan bir aks olduğuna dikkati çekti.

Karayolları uhdesinde olan yerin önümüzdeki süreçte Büyükşehir'e devredileceğini belirten Başkan Gürkan, "Biz, şehrimizde yol aksları noktasında alternatiflerin çoğalması, ulaşım ve erişim anlamında hem güvenli hem zamandan tasarruf eden hem de seri bir ulaşım arterleri oluşturma gayreti içerisindeyiz. Gerek yapılan çalışmayla barajla buluşturulması, sahil şeridi yoluyla hem sağa hem de sola aks verilmesi, kuzey çevreyolu ve kuzey kuşak yoluyla buluşturulmasıyla birlikte Anayurt bulvarıyla buluşturulması noktasında planlamamızı devam ettiriyoruz" dedi.

Eylül ayında çalışmaların tamamlanması ile birlikte vatandaşların yol aksı açısından, trafik açısından ve ulaşım erişim anlamında daha sağlıklı bir erişime ulaşacağını söyledi.

Malatya’da yapılacak olan dört projede de Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın büyük gayreti olduğunu belirten Vali Hulusi Şahin ise, şehrin iki yakasını birleştirmenin ötesinde, Malatya’nın bütün kültür değerlerinin hemen hemen bulunduğu, tarihi eserlerinin bulunduğu Eski Malatya bölgesiyle şehri kucaklaştıran ve ileride planlamış olduğumuz kültür yolu projelerinin de can damarı olacak bir yol olduğunu söyledi.

Devlet Demiryollarının pahalı olan bu işlere ödenek ayırması oldukça zor olduğunu belirten Vali Şahin, "Buraya çok ciddi ödenek ayrılmış. Bu ödeneğin tahsil edilmesinde Büyükşehir Belediye Başkanımızın büyük gayretleri olduğu ortada. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Toplam dört adet demiryolu geçidi şehirde demiryolunun da hızlı akışına hizmet edecek. Bu açıdan da önemli. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğümüzün ve Büyükşehir Belediyemizin ortaklaşa çok başarılı projesini görüyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.