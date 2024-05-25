Malatya'da trafik güvenliği için çalışmalar sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi trafik kurallarına uyumun artırılması için çalışıyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin trafiğini düzenlemek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından vatandaşların kaldırımlarda daha rahat ve güvenli yürümesi, engelli bireylerin kendilerine ait geçiş alanlarında engellerle karşılaşmaması ve otobüs güzergahlarında yapılan yanlış park etmeleri önlemek için ‘Park Etme, Fark Et’ farkındalık projesi başlatıldı. Farkındalık projesi kapsamında, araçlarını yanlış park eden vatandaşlara yönelik broşür dağıtan zabıta ekipleri araç sahipleriyle tek tek konuşarak bilgilendirme yaptı.

Bilgilendirme broşürlerinde, trafik kurallarına uygun park etmenin önemine değinilirken, yanlış park etmenin trafik akışını nasıl engellediğini ve güvenliği tehdit ettiği de hatırlatıldı. Ayrıca, ‘Park Etme, Fark Et’ farkındalık projesinde park etme alanlarının belirlenmiş kurallara göre kullanılması gerektiği vurgulanarak, diğer sürücülere ve yayalara saygılı olunması gerektiği mesajı iletildi.

Proje hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Trafik Şube Müdürü Fatih Karakaya, Malatya’da farkındalık oluşması adına araçların hatalı park etme ile ilgili ‘Park Etme, Fark Et’ projesini başlattıklarını söyledi. Karakaya, başlatılan proje amacının araç parkı konusunda şehrin trafiğini düzenlemek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, vatandaşların bilinçlenmesi ve trafik kurallarına uyumun artırılması için benzer bilgilendirme çalışmalarına devam edeceği belirtildi.